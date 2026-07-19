Ellos son los 7 cracks que tocaron la gloria: los récords de Mbappé y el dolor de Messi

Cayó el telón de la Copa Mundo 2026, la edición 23 de la historia, y con ella vienen los festejos de quienes cumplieron bien la misión y los golpes de pecho de los que se relajaron y quedaron debiendo en el certamen, el cual tuvo 39 días de competencias, 104 partidos y otros hechos que marcarán un cambio radical en la historia del torneo que en 2030 llegará a los 100 años.

Entre las principales figuras que llegaron a la cita en Norteamérica, el argentino Lionel Messi merece todos los aplausos, pese a su flojo desempeño en el partido final. A sus 39 años, el mediocampista llevó la batuta de una selección que logró remontadas increíbles o victorias sobre la hora en todos los partidos de la fase de eliminación directa.

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Previo al duelo definitivo ante España, La Pulga publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, reproducido por la agencia AFP, con el cual se identifica toda la afición: “Pase lo que pase mañana (en la final), este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar”.

Tras alcanzar un gran nivel en su sexta y última Copa Mundo, señaló que “lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, afirmó en la nota que acompañó con una fotografía de la delegación albiceleste presente en el torneo. “Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”, remarcó Messi, autor de 8 anotaciones y escolta de Kylian Mbappé que alcanzó 10.

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Tras el duelo final, Messi, ovacionado por la tribuna en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York, se mantuvo de pie y lloró por la derrota (1-0 en la prórroga). Era su adiós del torneo en el que hace cuatro años levantó la copa. Se fue como un grande del balón.

Pero al igual que el ‘10’ argentino, y aun sin regresar a casa con el trofeo de campeones, los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, los ingleses Harry Kane y Jude Bellingham, y el noruego Erling Haaland, sellaron actuaciones sobresalientes. No en la misma medida estuvo Cristiano Ronaldo, pero sus goles y entrega merecieron el reconocimiento general de los hinchas de todo el planeta.