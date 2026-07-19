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Ellos son los 7 cracks que tocaron la gloria: los récords de Mbappé y el dolor de Messi

Llegaron precedidos por destacadas campañas en sus ligas y refrendaron la calidad en el Mundial. Aquí están los que brillaron en Norteamérica.

  • El francés Kylian Mbappé volvió a repetir como Botín de Oro en el Muundial, esta vez con 10 tantos en Norteamérica. FOTO GETTY
    El francés Kylian Mbappé volvió a repetir como Botín de Oro en el Muundial, esta vez con 10 tantos en Norteamérica. FOTO GETTY
  • Ellos son los 7 cracks que tocaron la gloria: los récords de Mbappé y el dolor de Messi
  • Ellos son los 7 cracks que tocaron la gloria: los récords de Mbappé y el dolor de Messi
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 2 horas
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Cayó el telón de la Copa Mundo 2026, la edición 23 de la historia, y con ella vienen los festejos de quienes cumplieron bien la misión y los golpes de pecho de los que se relajaron y quedaron debiendo en el certamen, el cual tuvo 39 días de competencias, 104 partidos y otros hechos que marcarán un cambio radical en la historia del torneo que en 2030 llegará a los 100 años.

Entre las principales figuras que llegaron a la cita en Norteamérica, el argentino Lionel Messi merece todos los aplausos, pese a su flojo desempeño en el partido final. A sus 39 años, el mediocampista llevó la batuta de una selección que logró remontadas increíbles o victorias sobre la hora en todos los partidos de la fase de eliminación directa.

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Previo al duelo definitivo ante España, La Pulga publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, reproducido por la agencia AFP, con el cual se identifica toda la afición: “Pase lo que pase mañana (en la final), este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar”.

Tras alcanzar un gran nivel en su sexta y última Copa Mundo, señaló que “lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, afirmó en la nota que acompañó con una fotografía de la delegación albiceleste presente en el torneo. “Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”, remarcó Messi, autor de 8 anotaciones y escolta de Kylian Mbappé que alcanzó 10.

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Tras el duelo final, Messi, ovacionado por la tribuna en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York, se mantuvo de pie y lloró por la derrota (1-0 en la prórroga). Era su adiós del torneo en el que hace cuatro años levantó la copa. Se fue como un grande del balón.

Pero al igual que el ‘10’ argentino, y aun sin regresar a casa con el trofeo de campeones, los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, los ingleses Harry Kane y Jude Bellingham, y el noruego Erling Haaland, sellaron actuaciones sobresalientes. No en la misma medida estuvo Cristiano Ronaldo, pero sus goles y entrega merecieron el reconocimiento general de los hinchas de todo el planeta.

Ellos son los 7 cracks que tocaron la gloria: los récords de Mbappé y el dolor de Messi

El goleador del torneo

Mbappé, de 27 años, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al llegar a 22 tantos, superando el registro que ostentó Messi durante el torneo. Kylian jugó 769 minutos y obtuvo la Bota de Oro con 10 goles, la mayor cifra en un solo Mundial desde Gerd Müller en 1970. Se convirtió, además, en el máximo artillero de Francia en la historia de la Copa del Mundo.

Su compañero Dembélé, actual Balón de Oro y de 29 años, participó en 648 minutos y aportó 6 goles; el extremo fue el socio ideal de Mbappé y resaltó por su velocidad y efectividad.

Los ases ingleses

Inglaterra tuvo en Bellingham (23 años) y Kane (32 años) a sus hombres más efectivos con 7 y 6 goles, respectivamente. El tercer lugar en el campeonato fue un buen premio para ellos. Kane no jugó ante Francia el partido por la medalla de bronce, en el que pudo estar más cerca de la Bota de Oro, pero ratificó su gran temporada con el Bayern Múnich al lado del colombiano Luis Díaz. Mientras tanto, Jude tuvo un mejor remate de torneo y justificó su cotización de 18 millones de euros.

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La estrella vikinga

Capítulo aparte merece el noruego Haaland (26 años), debutante en mundiales, quien se despidió en cuartos de final a manos de Inglaterra con 7 anotaciones y como líder de un fenómeno mundial con el movimiento vikingo. Su presencia en Norteamérica disipó cualquier duda sobre su capacidad para arrastrar a su selección a la élite del fútbol. Haaland fue el guía ofensivo de la gran revelación del torneo; su potencia física, goles decisivos y la atención constante que exigió de las defensas rivales (incluyendo la mítica noche donde despacharon a la pentacampeona Brasil) lo consolidan como una de las figuras de toda la Copa del Mundo.

El adiós de CR7

Cristiano Ronaldo, a sus 41 años de edad, se convirtió en el primer futbolista en marcar goles en seis Copas del Mundo diferentes (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), ampliando un récord que ya le pertenecía con cinco ediciones.

Se despidió del máximo certamen del fútbol en octavos de final con tres goles, fruto de un doblete en la fase de grupos frente a Uzbekistán y un tanto de penalti frente a Croacia en la ronda previa de dieciseisavos de final.

El astro portugués, que jugó 490 minutos en Norteamérica, elevó su registro a 11 goles en la historia de los Mundiales, superando la marca histórica de Eusébio (9 tantos) para convertirse en el máximo goleador histórico de Portugal en esta competición.

Así pues, las estrellas le cumplieron al Mundial que empezó a tener renovación, y al que dentro de cuatro años jóvenes talentos como Yamine Yamal esperan volver más maduros y por más gloria.

Clasificación de los mejores goleadores de la historia de los Mundiales:

1. Kylian Mbappé (Francia) 22 goles en 22 partidos (desde 2018)

2. Lionel Messi (Argentina) 21 goles en 33 partidos (desde 2006)

3. Miroslav Klose (Alemania) 16 goles en 24 partidos (2002 a 2014)

4. Ronaldo (Brasil) 15 goles en 19 partidos (1998 a 2006)

5. Gerd Müller (Alemania) 14 goles en 13 partidos (1970 a 1974)

6. Harry Kane (Inglaterra) 14 goles en 18 partidos (desde 2018)

7. Just Fontaine (Francia) 13 goles en 6 partidos (1958).

8. Pelé (Brasil) 12 goles en 14 partidos (1958 a 1970)

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