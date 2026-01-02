x

Así va el caso Morelos: una demanda del jugador al Santos podría darle un giro a la negociación

Aunque Atlético Nacional ya alcanzó un acuerdo con el club paulista, el delantero colombiano ha reclamado una deuda por parte del Santos que podría llegar a instancias Fifa.

  • Alfredo Morelos, jugador cedido a Atlético Nacional, fue citado por el Santos para presentarse en la pretemporada, sin embargo, el jugador se ha negado y ha acusado al club brasilero de una deuda. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

02 de enero de 2026
bookmark

La negociación que aparentemente terminaría en un traspaso con un “final feliz” para el deseo de Alfredo Morelos por continuar en Atlético Nacional ha tomado un rumbo legal inesperado que podría generar cambios en las condiciones del fichaje.

Aunque se conoce de manera extraoficial que el club verdolaga ya había alcanzado un acuerdo económico con el Santos para comprar el 60 % del pase del “búfalo” por 2,3 millones de dólares, el cordobés habría tomado medidas drásticas debido a incumplimientos financieros por parte del equipo brasileño.

Lea también: Diego Arias continuará como técnico de Nacional, y estos son los desafíos que lo pondrán a prueba

Así lo reveló el periodista Julián Capera, quien informó que el caso podría ir a los tribunales de la Fifa como máximo ente del fútbol internacional.

El pleito comenzó cuando Morelos notificó oficialmente al Santos la rescisión de su contrato, el cual estaba vigente hasta diciembre de 2026, esto alegando graves incumplimientos en el pago de salarios y primas, algo que en la actualidad se considera razón para que un jugador salga como agente libre para negociar con cualquier equipo sin necesidad de que medie un pago por su traspaso.

Como respuesta, el club de Neymar y del rey Pelé admitió la existencia de una deuda, sosteniendo que el vínculo contractual sigue vigente y le ha exigido a Morelos que se presente a la pretemporada.

Con este jugada legal, aunque ya hay un acuerdo económico entre el club brasilero y el equipo paisa, se podría frenar o dilatar la transferencia hasta que sea aclarada la situación contractual, pues en caso de que el pleito salga a favor del “búfalo”, ya Atlético Nacional pasaría a negociar con un agente libre y no con un futbolista aún perteneciente al Santos de Brasil.

Mientras el litigio se resuelve en los estrados deportivos, el club antioqueño tiene un principio de acuerdo con el delantero de 29 años. Tras finalizar el préstamo el pasado 31 de diciembre, Nacional y Morelos están negociando directamente un contrato por tres años, impulsados por el extraordinario rendimiento de Morelos en 2025 donde registró 21 goles y 14 asistencias en 64 partidos disputados.

Morelos llegó a Atlético Nacional en el segundo semestre del 2024. Desde que viste la camiseta verde el delantero ha estado en 92 partidos y ha marcado 32 goles y ha contribuido con 16 asistencias.

El futbolista nacido en Cereté es pieza clave para el plantel dirigido por Diego Arias que este año aparte del reto de las competencias locales también afrontará la Conmebol Sudamericana, la única competencia continental que hasta ahora ha sido esquiva para el cuadro antioqueño.

Siga leyendo: Estos serían los 3 primeros refuerzos de Atlético Nacional para 2026

Liga Betplay

