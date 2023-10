Qué momento en Anfield. Diogo Jota anota vs Nottingham Forest. Dedicatoria para Lucho Díaz, cuyo padre se encuentra secuestrado en Colombia. Todos contigo, Luchito. pic.twitter.com/NwZFJx7y70

En la mañana de este domingo, fuentes de la Policía Nacional y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco , confirmaron que en estos momentos las autoridades están desplegando acciones en el territorio nacional, para que el padre del jugador colombiano, Luis Díaz, no sea trasladado hasta territorio venezolano.

De acuerdo con informes preliminares, la sospecha se levantó sobre las 5: 00 a.m., después de que encontraran en medio de las operaciones, la moto en la que al parecer lo habrían transportado en el momento en que fue interceptado. Por lo cual, dijo una fuente de la policía para El Tiempo, que ya están adelanto las acciones pertinentes “en coordinación con las Fuerzas Militares para evitar que lo trasladen a Venezuela”.

El futbolista del elenco Red fue desconvocado del equipo que estaba concentrado para disputar su partido de local ante Nottingham Forest (10:00 a.m. de Colombia) en fecha 10 de Premier League). “Tuvimos que hacer un cambio de última hora por la situación privada de Luis Díaz, claramente dura para todos. Fue una noche difícil. Estamos concentrados ahora en fútbol, pero fue una preparación especial. No me había pasado. Nueva experiencia que nunca hubiera necesitado”, expresó Jurgen Kloop, estratega del Liverpool