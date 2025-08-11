En video | “Es una provocación”: izaron bandera colombiana en isla Santa Rosa y Marina de Guerra peruana la retiró

La isla Santa Rosa mide menos de 10 hectáreas, surgió sobre el río Amazonas y no deja de causar conflicto diplomático entre las autoridades de Perú y Colombia: este 11 de agosto una bandera amarilla, azul y rojo hondeaba en uno de los cerros del terreno. Al lugar llegaron policías peruanos para retirarla. El hecho fue calificado como una “provocación” por Iván Yovera, exalcalde de Santa Rosa en declaraciones que le ofreció al diario El Comercio de Perú. Lea más: ¿Colombia podría perder el río Amazonas? La bandera colombiana fue vista por los lugareños que navegaban el río Amazonas en la mañana de este 11 de agosto. De inmediato, dieron aviso a las autoridades peruanas quienes –de facto– vienen ejerciendo la soberanía sobre este islote rivereño.

Tras el hallazgo, hombre de la Marina de Guerra del Perú y otras fuerzas de seguridad de ese país se desplazaron hasta la isla para realizar el retiro de la bandera. En videos se observa que la doblaron y la guardaron. Entérese: ¿Cuál es la importancia de la isla de Santa Rosa en la tensión diplomática entre Perú y Colombia? “Con este tipo de actitudes provocativas está demostrando que realmente está, cada día que pasa, yéndose a más, lo cual causa preocupación en la población”, dijo Julio Kahn, alcalde de la provincia de Mariscal Ramón Castilla al Comercio de Perú. Para el presidente Gustavo Petro, por su parte, Perú se apropió de un territorio que, de acuerdo con el tratado de Río de Janeiro, debe pertenecer a Colombia. La Cancillería de Colombia, por su parte, pidió que, basados en una metodología de asignación, se decida la soberanía de las islas surgidas en el cause del río Amazonas después de 1929. La tensión diplomática fue contrarrestada por chamanes colombianos y peruanos. Acudieron al cerro San Cristóbal para pedir por soluciones pacíficas al conflicto diplomático y buscar la hermandad entre ambas naciones.

¿Cuál es la importancia de la isla?