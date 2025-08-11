Florida se rinde ante los capibaras: el café que combina ternura, educación y conservación

En Florida, un emprendimiento inusual está conquistando a visitantes y redes sociales: el Café Capibara, donde los asistentes pueden interactuar de forma directa con los roedores más grandes del mundo mientras apoyan proyectos de conservación.
Con sedes en San Agustín —la ciudad más antigua de Estados Unidos— y San Petersburgo, el establecimiento recibe unas 200 personas al día en cada local. Por 50 dólares, los visitantes reservan un encuentro de 30 minutos en el que alimentan, acarician y aprenden sobre estos animales bajo la guía de expertos.