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Estas son las fechas que definirán al técnico de la Selección Colombia

El futuro de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia sigue sin definirse. Aunque su continuidad parece encaminada, la decisión oficial dependerá de varios pasos que la Federación aún debe cumplir.

  • El futuro del banquillo de Colombia sigue en incertidumbre. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El futuro del banquillo de Colombia sigue en incertidumbre. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 38 minutos
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La incertidumbre sobre el futuro de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia continúa. Aunque el entrenador argentino sigue siendo oficialmente el seleccionador nacional, su contrato finaliza el próximo 31 de julio y, hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no ha confirmado si apostará por la continuidad del proceso o si iniciará un nuevo ciclo con la mira puesta en el Mundial de 2030.

El vínculo del estratega no contempla una renovación automática, por lo que, en caso de mantenerse en el cargo, ambas partes deberán firmar un nuevo contrato. Sin embargo, ni la Federación ni el propio Lorenzo se han pronunciado de manera definitiva sobre el tema.

Una decisión que no puede esperar mucho más

Aunque todavía no existe un anuncio oficial, la decisión deberá tomarse en un plazo relativamente corto debido al calendario internacional.

La próxima ventana FIFA se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, fechas destinadas a la disputa de partidos amistosos entre selecciones nacionales.

Colombia aún no tiene rivales confirmados para esos compromisos, ya que la Federación prefiere definir primero quién será el encargado de liderar el nuevo proyecto deportivo antes de comenzar la preparación con vistas al Mundial de 2030 y la Copa América de 2028.

El nuevo proceso también depende del panorama internacional

A la espera de resolver la situación del cuerpo técnico, también existen factores externos que podrían influir en la planificación de las selecciones sudamericanas.

Uno de ellos es la propuesta impulsada por la Conmebol para ampliar la Copa del Mundo a 64 selecciones, una iniciativa que, de prosperar, modificaría el formato de las próximas Eliminatorias sudamericanas y obligaría a todas las federaciones a replantear parte de su planificación deportiva.

Por esa razón, el contexto en el que comenzará el próximo ciclo de la Selección Colombia todavía presenta varias incógnitas.

El 28 de agosto, una fecha clave

Aunque el panorama parece favorecer la continuidad de Néstor Lorenzo, la oficialización de cualquier decisión dependerá de un paso institucional que aún está pendiente.

El 28 de agosto se posesionará el nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, organismo que deberá quedar conformado oficialmente antes de adoptar una determinación sobre el futuro del seleccionador nacional.

Solo después de ese trámite la Federación podrá anunciar si Lorenzo continuará liderando el proyecto deportivo o si Colombia iniciará una nueva etapa en busca de consolidar un equipo competitivo para el Mundial de 2030.

Mientras tanto, el técnico argentino sigue siendo el entrenador de la Selección, aunque su continuidad permanece a la espera de una decisión que marcará el rumbo del fútbol colombiano en los próximos cuatro años.

¿Hasta cuándo tiene contrato Néstor Lorenzo con la Selección Colombia?
El vínculo del técnico argentino con la Federación Colombiana de Fútbol vence el 31 de julio. Si continúa en el cargo, deberá firmar un nuevo contrato, ya que no existe una renovación automática.
¿Por qué la Federación aún no ha confirmado los amistosos de Colombia?
Porque primero quiere definir quién será el entrenador de la Selección antes de planificar el nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030 y la Copa América de 2028.
¿Qué fecha será clave para definir el futuro de Néstor Lorenzo?
El 28 de agosto, cuando se posesione el nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Después de ese paso institucional podrá tomarse una decisión oficial sobre la continuidad del seleccionador nacional.
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