A punta de goles, Luis Suárez va ganando la carrera por ser el 9 titular de la Selección Colombia en el Mundial

Los goles y el rendimiento de Luis Suárez en el Sporting de Lisboa empiezan a marcar diferencia en la disputa por el ‘9’ de la Selección Colombia rumbo al Mundial de 2026, una carrera en la que varios nombres pierden terreno.

  Luis Suárez se está acostumbrando a festejar en cada partido con el Sporting de Lisboa, lo que lo perfila como una opción prioritaria en la Selección Colombia. FOTO @SportingCP
    Luis Suárez se está acostumbrando a festejar en cada partido con el Sporting de Lisboa, lo que lo perfila como una opción prioritaria en la Selección Colombia. FOTO @SportingCP
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

La pelea por el puesto de delantero centro titular de la Selección Colombia empieza a tomar forma y, a poco más de cinco meses del Mundial de 2026, hay un nombre que comienza a ganar terreno con argumentos sólidos: Luis Suárez. El atacante del Sporting de Lisboa atraviesa su mejor momento en Europa y sus goles ya no solo llaman la atención en Portugal, sino que empiezan a pesar en la discusión interna del combinado nacional.

El último golpe sobre la mesa fue su doblete ante el PSG, en un partido de alta exigencia y vitrina internacional. No se trató solo de convertir, sino de cómo lo hizo: presencia en el área, lectura de los espacios, contundencia y personalidad para aparecer en un escenario grande. “Ese tipo de actuaciones son las que suelen marcar diferencias cuando los técnicos deben tomar decisiones pensando en torneos cortos y de máxima presión, como un Mundial”, dice un técnico experimentado como Jorge Luis Pinto.

Y es que, para él, Suárez ha entendido algo clave: el ‘9’ de Selección se gana con goles, pero se sostiene con rendimiento constante. En el Sporting se ha consolidado como referencia ofensiva, responde en partidos decisivos y muestra una evolución en su juego asociativo, un aspecto que históricamente ha sido determinante para encajar en el modelo de Colombia. “Hoy no es solo un finalizador; participa, descarga y permite que los extremos y volantes lleguen al área”, agregó Pinto.

En esa carrera, varios competidores empiezan a quedarse rezagados. Jhon Córdoba ha tenido continuidad en clubes, pero le ha costado trasladar ese impacto a la Selección. Rafael Santos Borré, durante años hombre de confianza de Lorenzo, ya no muestra la regularidad ni el peso ofensivo que lo caracterizaban, y su rol parece cada vez más secundario.

El caso de Jhon Jáder Durán es distinto. Talento tiene de sobra y su potencia es una carta valiosa, pero su comportamiento y toma de decisiones, fuera y dentro del campo, siguen siendo un obstáculo. En una Selección que prioriza el equilibrio del grupo y la confianza del cuerpo técnico, ese aspecto puede ser determinante. “Si no corrige, sus oportunidades seguirán siendo limitadas, por más condiciones que tenga”, manifiesta un exmundialista como Wilson Pérez.

Por su parte, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández venía en buen nivel con el Real Betis, recuperando sensaciones y ganando protagonismo, pero la lesión lo sacó del radar en un momento clave. En una competencia tan cerrada, las ausencias pesan y el tiempo no siempre da segundas oportunidades.

En ese contexto, Luis Suárez aparece como el delantero más confiable del momento. No solo por los números, sino por el contexto en el que los consigue. Marcarle al PSG, rendir en torneos europeos y sostener el nivel semana tras semana lo posiciona como una opción real para liderar el ataque colombiano en 2026.

El camino aún es largo y nadie tiene el puesto asegurado, pero el mensaje es claro: Suárez está haciendo méritos en la cancha, que es donde se ganan los Mundiales. Si mantiene esta línea y traslada su rendimiento al contexto de la Selección, el ‘9’ de Colombia podría empezar a tener dueño.

