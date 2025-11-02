Este es el “plan secreto” de Japón para ganar el Mundial en 2050, ¿Colombia lo podría “copiar”?

En una cancha de césped sintético de Japón, cientos de adolescentes entrenan fútbol. Todos realizan el mismo ejercicio: pasan el balón, una y otra vez, por delante de un pie, mientras lo reciben con el otro. Lo hacen pisándolo, una técnica común entre quienes practican fútsal y que, en un partido de alto rendimiento, puede ser útil para salir de aprietos en espacios reducidos.
Los jóvenes se mueven con una sincronía propia del ballet. Es la forma que utilizan sus entrenadores para pulir su técnica. Ninguno rompe el esquema ni hace algo diferente. Todos cumplen, con una disciplina casi militar, las indicaciones que recibieron. Al menos así se observa en un video que circula en redes sociales, en el que la Federación Japonesa de Fútbol promueve su proyecto de formación futbolística, cuyo objetivo final es ser campeones del mundo en 2050.