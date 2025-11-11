Este jueves será el sorteo de los cuadrangulares, ¿a qué hora se conocerán los grupos?

La fecha 20 de la Liga Betplay se disputará entre miércoles y jueves. En el primer día se disputarán dos juegos, mientras que los ocho restantes se desarrollarán a la misma hora el jueves, a las 7:00 de la noche.
Luego del cierre de la fecha, la Dimayor anunció que se hará el sorteo para establecer los dos grupos de los cuadrangulares. Por el momento, DIM y Atlético Nacional serían los cabeza de serie de esos grupos, pero tienen que mantener su primer y segundo lugar en la tabla para contar, además, con la ventaja deportiva.
