Este jueves será el sorteo de los cuadrangulares, ¿a qué hora se conocerán los grupos?

La fecha 20 de la Liga Betplay se disputará entre miércoles y jueves. En el primer día se disputarán dos juegos, mientras que los ocho restantes se desarrollarán a la misma hora el jueves, a las 7:00 de la noche. Luego del cierre de la fecha, la Dimayor anunció que se hará el sorteo para establecer los dos grupos de los cuadrangulares. Por el momento, DIM y Atlético Nacional serían los cabeza de serie de esos grupos, pero tienen que mantener su primer y segundo lugar en la tabla para contar, además, con la ventaja deportiva. Entérese: DIM es el primer clasificado a la final de la Copa Betplay y espera por América o Nacional

Hay que recordar que en Colombia ser primero o segundo no tiene ninguna ventaja con relación a obtener puntos a favor, sobre los otros seis equipos, pero si representa tener la ventaja deportiva que significa ser líderes de sus respectivos grupos y que ningún equipo puede quedar igualado con ellos en puntos en el cuadrangular, ya que ganarían la posición.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo serán locales ante América y el grupo que orienta Diego Arias visitará a Junior, en la pelea por uno de esos dos cupos están Bucaramanga que tiene los mismos puntos que rojos y verdes y será visitante ante Pasto.

¿Dónde y cómo verlo en vivo?