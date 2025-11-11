x

Este jueves será el sorteo de los cuadrangulares, ¿a qué hora se conocerán los grupos?

DIM y Atlético Nacional esperan mantener sus lugares en la tabla para ser cabeza de grupo de las semifinales.

  • DIM y Atlético Nacional buscarán seguir primero y segundo en el cierre de la fecha 20 de la Liga para ser cabeza de grupo en los cuadrangulares semifinales. FOTO CAMILO SUÁREZ
    DIM y Atlético Nacional buscarán seguir primero y segundo en el cierre de la fecha 20 de la Liga para ser cabeza de grupo en los cuadrangulares semifinales. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
11 de noviembre de 2025
bookmark

La fecha 20 de la Liga Betplay se disputará entre miércoles y jueves. En el primer día se disputarán dos juegos, mientras que los ocho restantes se desarrollarán a la misma hora el jueves, a las 7:00 de la noche.

Luego del cierre de la fecha, la Dimayor anunció que se hará el sorteo para establecer los dos grupos de los cuadrangulares. Por el momento, DIM y Atlético Nacional serían los cabeza de serie de esos grupos, pero tienen que mantener su primer y segundo lugar en la tabla para contar, además, con la ventaja deportiva.

Entérese: DIM es el primer clasificado a la final de la Copa Betplay y espera por América o Nacional

Hay que recordar que en Colombia ser primero o segundo no tiene ninguna ventaja con relación a obtener puntos a favor, sobre los otros seis equipos, pero si representa tener la ventaja deportiva que significa ser líderes de sus respectivos grupos y que ningún equipo puede quedar igualado con ellos en puntos en el cuadrangular, ya que ganarían la posición.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo serán locales ante América y el grupo que orienta Diego Arias visitará a Junior, en la pelea por uno de esos dos cupos están Bucaramanga que tiene los mismos puntos que rojos y verdes y será visitante ante Pasto.

¿Dónde y cómo verlo en vivo?

La Dimayor confirmó que el sorteo se realizará el jueves, al finalizar los partidos. Por ello, la hora estimada para la realización del mismo son las 9:15 de la noche.

El sorteo será transmitido en directo por Win Sports, Win+ Fútbol y a través del canal oficial de Dimayor en YouTube (@DIMAYOR_Oficial).

Le puede interesar: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras jornada 19: cuatro equipos disputarán los dos últimos cupos a semifinales

Liga Betplay

