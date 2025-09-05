x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ya hay fecha y hora para el sorteo del Mundial 2026, ¿dónde será?

Por primera vez van a clasificar 48 selecciones en este Mundial de fútbol, cuando en el pasado eran 32.

  • Se conoció la fecha del sorteo para el Mundial 2026 en Norteamérica. FOTO: EL COLOMBIANO
    Se conoció la fecha del sorteo para el Mundial 2026 en Norteamérica. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
05 de septiembre de 2025
bookmark

Continúan las Eliminatorias por el Mundial 2026, que se realizará en Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá). La Selección Colombia ya obtuvo su puesto tras la victoria contra Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla (3-0)- y tendrá la tarea de prepararse para enfrentar a equipos fuertes como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. El siguiente paso es el repechaje por la clasificación.

Como en todos los mundiales, existe una ceremonia en la que se realiza un sorteo con 12 grupos conformados por cuatro equipos para la disputa de los partidos.

Lea también: ¿El último partido oficial de James en Colombia? La conmovedora imagen del 10 tras clasificar al Mundial en el Metropolitano

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, confirmaron en un evento en la Casa Blanca que la de esta ocasión se realizará en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, ubicado en Washington, D.C.-EE. UU.

Fecha y hora del sorteo Mundial 2026

El sorteo mundialista tendrá lugar el 5 de diciembre de 2025 y comenzará a las 12:00 meridianos (hora Colombia). Este será especial porque por primera vez participarán 48 selecciones clasificadas.

Composición de grupos

Se formarán 12 grupos de 4 equipos cada uno (A hasta L). En cada grupo habrá un equipo de cada bombo (uno del 1, uno del 2, uno del 3 y uno del 4).

Restricciones: Dos equipos de la misma confederación no pueden coincidir en un mismo grupo, salvo Europa (que tendrá 16 selecciones). En ese caso, puede haber máximo dos europeos por grupo.

El sorteo del Mundial 2026 se hace con 4 bombos de 12 equipos, asignando cada selección a un grupo de forma aleatoria pero controlada (con restricciones de confederación y con los anfitriones ya definidos). El proceso asegura equilibrio y diversidad en los grupos.

Siga leyendo: Marlos Moreno culminó su bonita obra en Medellín y, junto a INTUS, entregó becas de salud mental por 300 millones de pesos

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida