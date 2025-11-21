Así quedaron los grupos de la Liga BetPlay luego de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales, ¿cómo se jugará la segunda?

Con los resultados ya en mano, ya se comienzan a perfilar los líderes de los dos grupos. Le contamos cómo quedaron las tablas de los cuadrangulares y cómo se jugará la segunda fecha este fin de semana.

El triunfo de Atlético Nacional sobre América de Cali , dio por finalizada la primera fecha de las seis programadas para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II . Entre marcadores apretados y resultados inesperados, los ocho clasificados aún tienen serias posibilidades para pelear por un cupo a la final.

La jornada inaugural tuvo un patrón particular con el marcador, todos los partidos finalizaron 1-0, muestra evidente de que se jugó con cautela el inicio de las semifinales.

En el Grupo A, Junior pegó primero en el Metropolitano tras superar al DIM, un golpe importante contra el equipo más regular del año. Más tarde, Atlético Nacional hizo respetar su localía, y venció a un América que, pese a competir bien, volvió a salir con las manos vacías frente al rival que recientemente lo eliminó de la Copa.

En el Grupo B, Deportes Tolima fue el único visitante que logró sumar fuera de casa. Derrotó por la mínima a Fortaleza en Techo, rompiendo el invicto del equipo capitalino en condición de local. Bucaramanga, por su parte, venció a Santa Fe en el Américo Montanini, incluso jugando todo el segundo tiempo con 10 hombres, tras la expulsión de Gustavo Charrupí.