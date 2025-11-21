x

Así quedaron los grupos de la Liga BetPlay luego de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales, ¿cómo se jugará la segunda?

En una ronda donde todos los partidos se definieron por la misma diferencia, las posibilidades están más vivas que nunca, y los equipos paisas se preparan para el clásico.

  Todos los partidos de la fecha uno de los cuadrangulares semifinales se definieron por la mínima. Foto: Colprensa
    Todos los partidos de la fecha uno de los cuadrangulares semifinales se definieron por la mínima. Foto: Colprensa
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
hace 14 horas
bookmark

El triunfo de Atlético Nacional sobre América de Cali, dio por finalizada la primera fecha de las seis programadas para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II. Entre marcadores apretados y resultados inesperados, los ocho clasificados aún tienen serias posibilidades para pelear por un cupo a la final.

Con los resultados ya en mano, ya se comienzan a perfilar los líderes de los dos grupos. Le contamos cómo quedaron las tablas de los cuadrangulares y cómo se jugará la segunda fecha este fin de semana.

La jornada inaugural tuvo un patrón particular con el marcador, todos los partidos finalizaron 1-0, muestra evidente de que se jugó con cautela el inicio de las semifinales.

En el Grupo A, Junior pegó primero en el Metropolitano tras superar al DIM, un golpe importante contra el equipo más regular del año. Más tarde, Atlético Nacional hizo respetar su localía, y venció a un América que, pese a competir bien, volvió a salir con las manos vacías frente al rival que recientemente lo eliminó de la Copa.

En el Grupo B, Deportes Tolima fue el único visitante que logró sumar fuera de casa. Derrotó por la mínima a Fortaleza en Techo, rompiendo el invicto del equipo capitalino en condición de local. Bucaramanga, por su parte, venció a Santa Fe en el Américo Montanini, incluso jugando todo el segundo tiempo con 10 hombres, tras la expulsión de Gustavo Charrupí.

Así quedaron las tablas de los cuadrangulares tras la fecha 1

Grupo A

1. Atlético Nacional - 3 pts

2. Junior - 3 pts

3. Independiente Medellín - 0 pts

4. América de Cali - 0 pts

Grupo B

1. Deportes Tolima - 3 pts

2. Atlético Bucaramanga - 3 pts

3. Fortaleza - 0 pts

4. Independiente Santa Fe - 0 pts

¿Cómo se jugará la fecha 2?

Los partidos de la segunda jornada, se disputarán el sábado 22 y domingo 23 de noviembre, así:

Sábado 22 de noviembre

- Santa Fe vs. Fortaleza - 5 p.m.

- Tolima vs. Bucaramanga - 7:30 p.m.

Domingo 23 de noviembre

- Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - 5:45 p.m.

- América vs. Junior - 8 p.m.

Liga Betplay

