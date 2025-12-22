¡Pilas! Este lunes arranca la venta de boletería para ver a Messi en el Atanasio Girardot: estos son los precios

Medellín se alista para ver en acción a uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Lionel Messi jugará en el estadio Atanasio Girardot el próximo 31 de enero, cuando Inter Miami enfrente a Atlético Nacional en un amistoso internacional denominado como “El Partido de la historia”. La venta de boletería comenzará este lunes 22 de diciembre, desde las 10:00 a. m., a través del portal oficial www.tribunaverde.com, confirmaron sus organizadores. Lea aquí: Lionel Messi regresará al Atanasio Girardot después de 13 años; enfrentará a Nacional El encuentro marcará el regreso del astro argentino al Atanasio Girardot después de 13 años, en medio de su preparación con Inter Miami pensando en el Mundial de 2026, que sería su última Copa Mundo. La expectativa es alta y se proyecta un lleno total en el máximo escenario deportivo de la ciudad, en un evento que contará con el respaldo de RCN como aliado estratégico.

Precios y localidades habilitadas

El estadio estará habilitado en todas sus tribunas: occidental, oriental, norte, sur y la tribuna especial somos 2. Los abonados de Atlético Nacional tendrán un 10 % de descuento en cualquier localidad. La tribuna somos 2, en norte baja y sur baja, tendrá una modalidad especial de venta exclusiva en pareja, sin opción de compra individual. El precio para el público general será de $250.000: los abonados pagarán $225.000 por boleta. Las localidades de occidental y oriental tendrán precios más elevados, de acuerdo con su ubicación y servicios.

Un mes especial para Medellín