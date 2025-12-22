x

¡Pilas! Este lunes arranca la venta de boletería para ver a Messi en el Atanasio Girardot: estos son los precios

Lionel Messi jugará en Medellín el próximo 31 de enero de 2026 en el encuentro amistoso entre Atlético Nacional y el Inter Miami. Este lunes comienza la venta de boletas desde las 10:00 de la mañana.

    Lionel Messi, de 38 años de edad, genera expectativa de cara a su participación con Argentina en el Mundial de Estados Unidos. Por ahora se concentra en su gira con Inter Miami. FOTO: Tomada de X @InterMiamiCF
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 14 horas
Medellín se alista para ver en acción a uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Lionel Messi jugará en el estadio Atanasio Girardot el próximo 31 de enero, cuando Inter Miami enfrente a Atlético Nacional en un amistoso internacional denominado como “El Partido de la historia”. La venta de boletería comenzará este lunes 22 de diciembre, desde las 10:00 a. m., a través del portal oficial www.tribunaverde.com, confirmaron sus organizadores.

Lea aquí: Lionel Messi regresará al Atanasio Girardot después de 13 años; enfrentará a Nacional

El encuentro marcará el regreso del astro argentino al Atanasio Girardot después de 13 años, en medio de su preparación con Inter Miami pensando en el Mundial de 2026, que sería su última Copa Mundo. La expectativa es alta y se proyecta un lleno total en el máximo escenario deportivo de la ciudad, en un evento que contará con el respaldo de RCN como aliado estratégico.

Precios y localidades habilitadas

El estadio estará habilitado en todas sus tribunas: occidental, oriental, norte, sur y la tribuna especial somos 2. Los abonados de Atlético Nacional tendrán un 10 % de descuento en cualquier localidad.

La tribuna somos 2, en norte baja y sur baja, tendrá una modalidad especial de venta exclusiva en pareja, sin opción de compra individual. El precio para el público general será de $250.000: los abonados pagarán $225.000 por boleta. Las localidades de occidental y oriental tendrán precios más elevados, de acuerdo con su ubicación y servicios.

¡Pilas! Este lunes arranca la venta de boletería para ver a Messi en el Atanasio Girardot: estos son los precios

Un mes especial para Medellín

El amistoso se disputará en pleno arranque de la Liga BetPlay, que comenzará el 16 de enero, convirtiendo a ese mes en uno de los más especiales para el fútbol en Medellín. Atlético Nacional asumirá este compromiso como parte de una agenda exigente, mientras la ciudad se prepara para recibir a uno de los jugadores más influyentes de la historia.

El partido fue presentado oficialmente el pasado 10 de diciembre, en una rueda de prensa realizada en el propio Atanasio Girardot, donde se destacó la ambición del evento y su impacto para la memoria futbolera del país. Con Messi como principal atractivo, Medellín será el centro de atención del fútbol continental a finales de enero.

Siga leyendo: ¡Locura en India! Visita de Lionel Messi causó caos y disturbios en un estadio de Calcuta; así terminó el lugar

Liga Betplay

