Video | Dayro Moreno y los otros jugadores que fueron agredidos en Argentina durante el banderazo de hinchas de Once Caldas

Lo que al comienzo eran cánticos y alegría pronto se convirtió en caos, tensión y violencia. Cientos de hinchas del Onde Caldas se vieron envueltos en una situación compleja frente a la policía de Argentina, sin aparentes razones que lo justificaran.
No solo los hinchas se vieron afectados por los inconvenientes de orden público, sino que varios de los jugadores del equipo, como Dayro Moreno y el propio Hernán Darío “El Arriero”Herrera fueron agredidos.
