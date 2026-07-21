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El cambio en el rostro de Vinicius Jr que le da la vuelta al mundo, ¿se hizo una cirugía facial?

Vinicius Jr pasa sus vacaciones en Brasil tras la eliminación de la canarinha en la Copa del Mundo. Allí se realizó un procedimiento facial en la cual redefinió el contorno de su mandíbula, mejorando así la proporción del rostro.

  • Vinicius Jr, delantero del Real Madrid y la selección de Brasil. FOTOS: Instagram ViniJr y captura de vídeo
    Vinicius Jr, delantero del Real Madrid y la selección de Brasil. FOTOS: Instagram ViniJr y captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Dos semanas después de la eliminación de Brasil de la Copa Mundial de la FIFA, su goleador en el torneo, Vinicius Jr., pasa sus vacaciones en el país de la samba y aprovechó para hacerse unos retoques estéticos en búsqueda de mejorar su apariencia física. El jugador del Real Madrid, que tuvo una buena cita orbital con cuatro goles y brindar una asistencia, estuvo en un centro médico de belleza y se hizo una reestructuración en el mentón.

Esta intervención en el contorno de la mandíbula tuvo como objetivo principal armonizar la proporción del rostro, dándole un aspecto más limpio, algo que caracterizó el físico del jugador e incluso fue uno de los rasgos físicos por los cuales más “ciberbullying” recibió de sus haters.

Se le vio acompañado por su novia, Virginia, quien en redes sociales compartió fotos donde era notable a simple vista el cambio en la cara del canterano de Flamengo. La operación se llevó a cabo en Goiânia, la capital del estado de Goiás en la Tierra de Santa Cruz. El procedimiento fue realizado por el cirujano Alessandro Alarcao, un dermatólogo y especialista de belleza estética que labora en Miami principalmente.

“El objetivo no era alterar sus facciones ni crear un cambio artificial, sino estructurar, esculpir y definir la línea mandibular en perfecta armonía con su perfilamiento facial”, afirmó Alarcao para el portal brasileño, Leo Días.

Durante el día de la intervención quirúrgica, la clínica Lumini Privilege cerró sus puertas y montó un operativo de seguridad para que la operación del brasileño fuera un éxito y no se viera afectado por la presión mediática. Vinicius, que ahora debe volver a España para hacer la pretemporada del Madrid bajo las órdenes de José Mourinho, aún se encuentra golpeado por la eliminación de su país en la Copa del Mundo.

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¿Qué procedimiento estético se realizó Vinicius Jr. en el rostro?
Vinicius Jr. se sometió a una reestructuración del mentón y del contorno de la mandíbula. Según el cirujano que lo atendió, el objetivo fue armonizar las proporciones de su rostro y definir mejor la línea mandibular, sin modificar de forma drástica sus facciones.
¿Quién fue el cirujano que realizó el procedimiento estético de Vinicius Jr.?
La intervención fue realizada por Alessandro Alarcao, identificado en la noticia como dermatólogo y especialista en estética. El artículo indica que desarrolla principalmente su actividad profesional en Miami.
¿Dónde se realizó la cirugía estética de Vinicius Jr.?
El procedimiento se llevó a cabo en la clínica Lumini Privilege, ubicada en Goiânia, capital del estado brasileño de Goiás. Según la información publicada, la clínica cerró sus puertas ese día y reforzó las medidas de seguridad para garantizar la privacidad del jugador.
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