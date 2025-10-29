“A veces la pasión me gana”: estas fueron las disculpas de Vinícius Jr. tras explosivo comportamiento en el Clásico frente al Barcelona

El Santiago Bernabéu fue escenario de un clásico vibrante, con tensión en cada jugada y emociones que se desbordaron incluso más allá del marcador. El Real Madrid derrotó 2-1 al Barcelona, pero la victoria quedó parcialmente ensombrecida por la imagen de Vinícius Jr. abandonando el campo entre gestos de frustración y frases encendidas.
Días después del airoso encontronazo, parece que los ánimos se calmaron y el brasileño decidió ofrecer disculpas a sus compañeros y al resto de la afición por medio de sus redes sociales. Esto fue lo que dijo.