Pocos equipos pueden darse el lujo de tener dos arqueros que brinden garantía, y el Medellín es uno de ellos.

La expulsión de Andrés Mosquera Marmolejo, al minuto 16 del partido ante Millonarios, generó gran preocupación en los hinchas. Primero, porque creían que el elenco rojo no iba a mantener la ventaja que había logrado con el gol de Andrés Cadavid, como en efecto lo hizo, y segundo porque temían que la baja del cuidapalos, por la sanción que debe cumplir, le pesara al equipo en las siguientes jornadas.

Sin embargo, la intranquilidad quedó a un lado, de cuenta de la positiva actuación que tuvo el cuidapalos Luis Erney Vásquez, quien ingresó ante el conjunto albiazul para ocupar la plaza de Marmolejo, tras siete encuentros sin aparecer.

El vallecaucano de 26 años fue elegido como la figura de este compromiso que, gracias a sus intervenciones, terminó 1-0 a favor del Poderoso.

Vásquez, quien este semestre ha disputado cinco partidos con el DIM y en tres de ellos dejó su portería en cero, será titular de nuevo este sábado con el elenco rojo, que este sábado (8:15 p.m.) se enfrentará con Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

“Sabemos que en esta Liga no hay rival fácil. No podemos demeritar el trabajo de los demás equipos. Nosotros ya pasamos por eso el semestre pasado: teníamos un remate de torneo asequible, pero no logramos el objetivo. Hay que estar sólidos y no perder esa confianza que tenemos”, expresó.

Su recorrido

Aunque el buen nivel de Luis Erney no sorprende, pues el proceso que lleva le ha ayudado a madurar. En el 2014 comenzó su carrera en las divisiones menores del Medellín, en el que se estuvo hasta 2016, cuando salió para Real Cartagena, conjunto en el que estuvo entre 2017 y 2018.

Posteriormente pasó a Junior, conjunto en el que fue suplente de Sebastián Viera, uno de los mejores extranjeros que han pasado por el fútbol colombiano en esta posición, lo que a la postre también ayudó en su crecimiento, según resaltó. Luego llegó a Vallepudar en 2019 y en el 2020 regresó al DIM, donde ha respondido de buena forma.

“Siempre trabajo bien. La constancia se debe al trabajo. Me cuido mucho, soy una persona tranquila. Es importante entrenarse bien y el cuidado personal con la familia, en la casa. Siempre intento mirar a mis compañeros. Con el Medellín he estado con colegas muy grandes y a cada uno le he aprendido”, explicó