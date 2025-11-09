José Vélez, tres décadas pedaleando con pasión en el Clásico El Colombiano

De las 30 ediciones que ha corrido José Vélez en el Clásico de ciclismo El Colombiano terminó campeón en diez de ellas y en la gran mayoría en el podio. Su amor por esta carrera es tan grande, que guarda en su mente páginas completas del pasado, sin tachones ni olvidos, que le generan orgullo y también le sacan una que otra sonrisa, como cuando recuerda que una vez le fue imposible terminar en los puestos de honor porque el estómago le jugó una mala pasada. Aun así, como expresa, “dio leña hasta el final”. Este 23 de noviembre, las carreteras del Oriente antioqueño volverán a llenarse de color, esfuerzo y camaradería con la edición 52 de la tradicional competencia de esta casa editorial, una prueba que no solo convocará a grandes figuras del pedalismo de Colombia, sino también a decenas de aficionados que encuentran en la bicicleta una manera de retarse, mantenerse activos y reencontrarse con viejos amigos de ruta. Lea: Como volador sonó el título de Vélez Entre ellos, una vez más, Vélez, ya con 67 años de edad y fuerte como un roble, comandará el pelotón entre los amateurs, una categoría en la que gracias a sus resultados es admirado y respetado en el ámbito nacional e internacional. “Me mantengo en lucha por la cultura que llevo del deporte desde hace 50 años”, comenta el pedalista, quien inició en la actividad atlética practicando patinaje. Al ciclismo llegó cuando cumplió 20 primaveras, y a los 25 comenzó a competir en la categoría máster. Desde ese tiempo no se baja de la bici. Incursionó por diferentes modalidades, como bicicrós, ciclomontañismo, pista y ruta.

Fuerte en distintos terrenos

“El Clásico EC en esos años era lo más loco que existía, el máximo atractivo. Venía gente de todas partes, hasta de Estados Unidos, entonces todo el mundo soñaba con salir vencedor. En esa época se salía campeón general y también de las metas volantes y de los premios de montaña. Siempre le apuntaba a esas tres cosas, y en más de una ocasión se me dio”, rememora José, propietario de la reconocida empresa de confecciones Enjoy. No olvida que en tres ocasiones fue Gran Campeón del Clásico, que consistía en sumar la mayor cantidad de puntos corriendo ciclomontañismo, critérium en la noche en ciclas de MTB, más la ruta, que eran dos etapas. Los triunfos los logró en 1989, 1994 y 1998.

José Vélez está feliz de retornar al Clásico luego de seis años. FOTO EL COLOMBIANO