¿Cuánto cuesta ser ciclista en Colombia? Negocio mueve más de US$13.600 millones en el mundo

Preguntarle a un ciclista cuánto cuesta comenzar en este deporte no es una tarea sencilla. La mayoría de los aficionados —a quienes se les ve rodar por las carreteras del país con jerseys, cascos, caramañolas gafas y cuanta equipación ofrece el mercado— admiten que han invertido varios millones de pesos por simple afición, aunque aclaran que el monto final depende del presupuesto de cada bolsillo.
Hace una década, cuando Mariana Gómez compró su primera bicicleta de segunda mano por cerca de $3,5 millones, nunca imaginó que ese sería apenas el primer gasto de una afición que terminaría costándole más de $200 millones, según sus propias estimaciones.
Con el paso de los años llegaron los uniformes, zapatillas, cascos, gafas, ciclocomputadores, mantenimientos, repuestos, inscripciones a fondos ciclísticos y hasta entrenadores. Después de diez años practicando este deporte, asegura que ser ciclista es mucho más que comprar una bicicleta.
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“Todo es costoso. Solo un casco puede costar $1 millón, unas zapatillas otro millón, un ciclocomputador $1,5 millones y unas gafas otro millón. En realidad, uno termina invirtiendo muchísimo más de lo que imagina”, cuenta.
Su historia refleja una realidad que también muestran las cifras internacionales. El ciclismo ahora es una industria global que mueve miles de millones de dólares y que integra fabricantes de bicicletas, confecciones, accesorios, tecnología deportiva, nutrición especializada y turismo alrededor de los grandes eventos.