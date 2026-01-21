Juan Sebastián Cabal, ganador de tres Grand Slam, analiza el Australia Open y da sus favoritos para el título

Juan Sebastián Cabal, tres veces ganador de Grand Slam, Wimbledon, US Open y Australian Open, este último en dobles mixtos (Abigail Spears) y embajador de Stake Colombia, presenta una radiografía de lo que puede ser el desenlace del torneo que se realiza actualmente en Melbourne, donde Djokovic intenta darles la pelea a los jóvenes Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Aunque Cabal es amigo de Alcaraz, elige al italiano como posible campeón por el tema climático.

Las proyecciones para el Australian Open sugieren más de un 90% de probabilidad de que el título se quede entre Sinner y Alcaraz. Usted que ha compartido en el vestuario con ellos, ¿crees que el nivel de ambos realmente deja solo un 10% de margen para que el resto del top 10 les arrebate el trofeo?

“Obviamente Jannik y Carlos están dominando en el circuito pero en un Grand Slam todo puede pasar. Todo les tiene que funcionar bien, el cuerpo la mente, el tenis, entonces un 10% se me hace muy bajo para los demás; yo lo dejaría un poco más alto. Ellos dos son los que están mandando pero yo no le daría tan poquito chance a los demás, hemos visto como Taylor Fritz le ha ganado a Alcaraz en varios partidos, Sinner ha perdido con otro par y Djokovic siempre está ahí así que nunca puede dejarse de lado”.

Novak Djokovic llega este año con proyecciones que apenas le dan un 9% de opciones de victoria, algo impensable hace dos años. Desde su perspectiva técnica, ¿considera que el desgaste físico en Melbourne reduce sus chances a ese dígito simple, o su ‘IQ’ en cancha sigue valiendo más que cualquier estadística?

“Es el primer Grand Slam del año con una pretemporada y esto te hace sentir muy bien físicamente. Esto ayuda a dominar los primeros partidos, el calor, las horas de juego. No es lo mismo jugar en el día que en la noche, el calendario, el orden de juego es decir hay muchas variantes y aplica para todos. Esto me lleva a decir que es un porcentaje muy bajo para Djokovic; recordemos que ha sido uno de los mejores de la historia. Sabemos que lleva un par de años sin ganar y que Carlos o Jannik le han ganado casi todos los torneos, pero al final es un gran ganador, y yo no lo sacaría tan fácil de la mesa de vencedores”.

Entonces si las proyecciones son el 9% para Djokovic, ¿usted cuánto le darías?

“Estamos hablando de un 90% para Jannik y Alcaraz y un 9% Djokovic; estamos hablando entonces que el 1% va para el resto. Pero yo creo que hay varios tocando las puertas en semifinales y cuartos de final en varios torneos así que yo le bajaría un poco a las preferencias hacia Jannik y Alcaraz, le dejaría el 9% a Djokovic y le dejaría el resto a los demás”.

Históricamente en Melbourne quien gana el primer set termina llevándose el partido en un 70% de las ocasiones. Como doblista experto en manejar momentos de presión, ¿qué tan determinante cree que es ese porcentaje hoy en día con la velocidad de la superficie ‘GreenSet’?

“En las canchas de Australia particularmente se juega muy rápido y ese primer set aparte de la superficie yo creo que es un embrión de confianza para el jugador. Al ganar ese primer set cuando los partidos son 3 de 5 eso te da un cierto nivel de confianza, ayuda a regular el partido”.

En el cuadro de la WTA, Aryna Sabalenka parte como la gran candidata con una probabilidad implícita de éxito cercana al 33%. Teniendo en cuenta que Madison Keys es la campeona defensora, ¿ve a Sabalenka con esa ventaja de ‘una de cada tres’ para recuperar el trono?

“Arina ha dominado el circuito un par de años y además ha sido muy constante. Es una gran jugadora que llegaría a arrasar a todas en 10 minutos si quisiera. Esto la hace la favorita, pero está Iga Świątek’s, Coco Gauff y claramente Madison Keys la campeona defensora, pero nada está escrito, son dos semanas donde no hay segundas oportunidades”.

¿Quién es su favorita de la lista anterior? Hay nombres como Ben Shelton o Joao Fonseca que aparecen con menos del 3% de probabilidad de ganar. Si tuvieras que ‘comprar acciones’ de un jugador fuera del radar, ¿a quién le daría un porcentaje mayor de confianza para romper el cuadro y llegar a semifinales?

“Ben Shelton me gusta mucho, pero dependiendo del cuadro. También Alexander Bublik es un jugador muy peligroso que ya ha hecho cuartos de final. También Fritz que ha hecho semifinales en US Open en Wimbledon”.

Melbourne es famoso por sus cambios térmicos radicales. Las estadísticas muestran que el rendimiento de los jugadores suramericanos baja un 15% cuando la temperatura supera los 35°C. ¿Cómo deberían gestionar ese factor para que la probabilidad de victoria no se vea afectada por el clima?

“Las horas de calor se saben con anterioridad, entonces hay que empezar a prepararse con los horarios, la hidratación y obviamente la parte física y táctica. Pero lo que más cuesta es la cancha dura, para los latinos no es la mejor superficie. Cuando hace tanto calor, la bola se vuelve más rápida y esta condición afecta a los latinos que están acostumbrados a la cancha de arcilla. Mientras tanto, un Europeo, está acostumbrado a entrenar en canchas indoor y se ajusta más a las condiciones”.

Se proyecta a Sinner como el favorito absoluto en el cuadro masculino, con una cuota de 1.85 en Stake. ¿Quién es su favorito para el torneo, va a apostar por la victoria de Sinner en el Abierto de Australia?

“No creo que mi familia le guste mucho lo que voy a decir porque son fanáticos de Carlos Alcaraz y me la llevo muy bien con él, pero con las condiciones climáticas creo que le favorece mucho más a Jannik así que si voy a apostar por alguien sería él”.

Para un tenista, debutar en un grande siempre es un reto emocional. ¿Crees que el éxito en la primera ronda depende en un 80% de la cabeza y solo un 20% del tenis, especialmente cuando las proyecciones externas no te dan como favorito?

“Total, cuando competíamos lo teníamos claro. La cabeza siempre tiene que estar ahí, la actitud, la garra, la energía siempre lo tienes que demostrar y debe estar así estés jugando bien o mal. A la final como profesional, que lo fui, ganamos muchos torneos jugando mal y perdimos muchos torneos jugando bien. Lo que más importa es cómo luchas cada partido”.

Tras su retiro y el de Robert (Farah), hay un vacío en los dobles colombianos. Si tuviera que evaluar el potencial de la nueva camada, ¿qué porcentaje de posibilidades ve de que Colombia vuelva a tener una pareja en el Top 10 en los próximos 5 años?

“Estamos viendo que en superficies rápidas como la de Melbourne, los puntos cortos (de menos de 4 golpes) pueden llegar a decidir los juegos”.

¿Cree que estamos volviendo a una era donde el servicio es lo más importante del partido, o el resto (la devolución) ha evolucionado lo suficiente para neutralizarlo?