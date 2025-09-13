Currulao abrió los Primeros Juegos Afro de Antioquia con deporte, música y danza

Con un desfile lleno de música, danza y color, el corregimiento de Currulao, en Turbo, fue escenario de la inauguración de los Primeros Juegos Afrodescendientes de Antioquia, que se desarrollarán hasta el 15 de septiembre en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó. La ceremonia, que contó con la participación de más de 600 deportistas de los once municipios de la subregión de Urabá, incluyó bandas de guerra, grupos de baile local, personas en zancos y niños que imitaban los ritmos desde las calles. La delegación de Vigía del Fuerte llegó incluso por río, un acto que muestra la diversidad cultural del territorio.

El desfile inaugural estuvo marcado por las agrupaciones culturales y las delegaciones que participaran en los juegos. Foto: Ramiro Vásquez.

Currulao, escenario de la inauguración con música y danza

El acto inaugural estuvo marcado por la participación de jóvenes deportistas de la región, quienes abrieron el camino para los cuatro días de competencias. Autoridades locales y departamentales acompañaron la ceremonia, que busca reunir a los municipios de Urabá y visibilizar el talento de la comunidad afrodescendiente. Los juegos también cuentan con el respaldo de Indeportes y se desarrollan con el motivo de reconocer el potencial social que posee Urabá.

El gobernador Andrés Julián Rendón, también estuvo presente en el acto inaugural, y destacó la relevancia de los juegos para visibilizar la identidad afrocolombiana y anunció inversiones por más de 20 mil millones de pesos para la subregión. Los recursos serán destinados a la renovación de placas polideportivas, infraestructura vial y saneamiento básico en Currulao y la cabecera de Turbo. “Estos Juegos Afrodescendientes reconocen la identidad cultural y deportiva de la población afrocolombiana y nos hacen sentir orgullosos de lo que somos como antioqueños y como porteños”, afirmó el mandatario.

cerca de 600 deportistas estarán en la primera versión de estos juegos. Foto: Ramiro Vásquez.

Entre los momentos más emotivos de la inauguración estuvo la participación de Juan Camilo Zúñiga, exfutbolista oriundo de Chigorodó quien envió un mensaje a los jóvenes deportistas. “Yo empecé así como ustedes. Les digo que luchen por sus sueños, sean disciplinados y tengan un destino trazado y claro”. También estuvo presente Ilsa mayerlin Córdoba Lemus, atleta local con récord nacional en lanzamiento de jabalina, quien llevó la Llama Olímpica. Conozca: De Currulao al récord nacional: la historia de Ilsa Córdoba, promesa de la jabalina colombiana

Las disciplinas deportivas en los Juegos Afro