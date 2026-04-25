Video | LeBron James lideró remontada de Lakers y se acerca a semifinales de Conferencia: vea aquí los mejores momentos

En la previa del tercer juego de primera ronda entre Houston Rockets y Los Angeles Lakers, se dio a conocer que Kevin Durant era baja por lesión. No tendríamos un capítulo más de LeBron vs. Durant, al menos en el juego de este 24 de abril.

Con la baja del número 7 de los texanos, los Lakers ya tenían una ventaja. En los dos primeros juegos de la llave, los angelinos se quedaron con el resultado con Durant en cancha. Era una oportunidad única de poner todo 3-0 a favor.

El partido, como se esperaba, con dominio de los californianos. Los dirigidos por JJ Redick se fueron con ventaja al entretiempo 63-52. “Una prueba de serenidad y compostura”, habría repetido el entrenador a sus dirigidos para no dormirse en los laureles.

En la segunda mitad, los Rockets cambiaron su estilo por uno más físico, liderados por el pívot turco Alperen Sengun. De esta forma lograron remontar, apoyados en la explosividad de Amen Thompson y en los triples y dobles largos de Jabari Smith.

El compromiso se puso 101-95 a favor de los Rockets con tan solo 41 segundos por jugar en el último cuarto; fue allí donde apareció el de siempre, LeBron James. Aunque “El Rey” fue quien perdió la posesión que terminó en el 101-95 parcial de Rockets a menos de un minuto para el final, también fue él quien lideró el empate y después la remontada en la prórroga.

Después de un triple de Luke Kennard, los Lakers se pusieron a 3 puntos, los cuales consiguió James a falta de 13 segundos con un triple desde el perímetro derecho. LeBron tuvo una oportunidad para ganarlo en la última, pero el balón botó en el cesto.