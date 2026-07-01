LeBron se va de Los Angeles Lakers, pero seguirá en la NBA, ¿dónde jugará?

Con 41 años de edad, LeBron Raymone James sigue siendo la máxima figura de la NBA a pesar de la magia que vienen desbordando jugadores como Doncic, Giannis, Brunson o Wembanyama. Hasta que “El Rey” no se retire, será la cara del denominado mejor baloncesto del mundo.

Justamente por ello es que retumbó todo en la offseason de la liga. LeBron James y Los Angeles Lakers confirmaron que separan sus caminos tras ocho años exitosos, quizá más en cuestión de liderazgo y marketing que en lo deportivo, aunque en esto último, “The King” lideró el proyecto desde 2018 y clasificó a play-off seis veces seguidas desde 2020, año en que consiguieron el anillo de campeones en la burbuja de Orlando. “LeBron es uno de los mejores deportistas de la historia. Siempre estaremos agradecidos por sus años con los Lakers, incluido el campeonato que nos llevó a lograr en 2020”, dice el mensaje de Jeannie Buss, presidente de los Lakers.