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LeBron se va de Los Angeles Lakers, pero seguirá en la NBA, ¿dónde jugará?

LeBron James es para muchos fanáticos del baloncesto el mejor jugador de la historia. “El Rey” de 41 años de edad promedió esta temporada 20,6 puntos en la NBA y seguirá un año más en esta liga, eso sí, no en los Lakers.

  • LeBron deja a Los Lakers pero sigue en la NBA. FOTO getty
    LeBron deja a Los Lakers pero sigue en la NBA. FOTO getty
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Con 41 años de edad, LeBron Raymone James sigue siendo la máxima figura de la NBA a pesar de la magia que vienen desbordando jugadores como Doncic, Giannis, Brunson o Wembanyama. Hasta que “El Rey” no se retire, será la cara del denominado mejor baloncesto del mundo.

Justamente por ello es que retumbó todo en la offseason de la liga. LeBron James y Los Angeles Lakers confirmaron que separan sus caminos tras ocho años exitosos, quizá más en cuestión de liderazgo y marketing que en lo deportivo, aunque en esto último, “The King” lideró el proyecto desde 2018 y clasificó a play-off seis veces seguidas desde 2020, año en que consiguieron el anillo de campeones en la burbuja de Orlando. “LeBron es uno de los mejores deportistas de la historia. Siempre estaremos agradecidos por sus años con los Lakers, incluido el campeonato que nos llevó a lograr en 2020”, dice el mensaje de Jeannie Buss, presidente de los Lakers.

Warriors, Cavs o Heat

James afirmó que seguirá en la NBA y su agente, Rich Paul, empezó conversaciones con tres franquicias: Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors y Miami Heat.

En los Cavs debutó y ganó el título de la NBA en 2016, siendo el mayor ídolo del equipo. En los Heat estuvo entre 2010 y 2014, logrando dos anillos, y en Warriors podría hacer dupla con Steph Curry.

Lo único confirmado es que LeBron seguirá en la NBA.

Lea también: ¿Un último baile para LeBron James en Cleveland Cavaliers? Conozca el rumor que surgió en Estados Unidos

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