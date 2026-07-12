¿Quién es Rosa Pereira, la pareja del futbolista español Fabián Ruiz a la que dedicó su gol en el Mundial?

El primer gol de Fabián Ruiz en el Mundial 2026 no solo acercó a España a las semifinales del torneo, sino que también dejó una de las imágenes más emotivas de la competencia. Tras marcar frente a Bélgica, el volante celebró colocando el balón bajo su camiseta para dedicar el tanto al bebé que espera junto a su pareja, Rosa Pereira, un gesto que rápidamente dio la vuelta al mundo.
Aunque el futbolista del Paris Saint-Germain es una de las figuras de la selección española, tanto él como Rosa han optado por mantener su relación alejada del foco mediático. La joven, de 26 años, es psicóloga y divide su tiempo entre Sevilla y París para acompañar la carrera profesional del jugador.