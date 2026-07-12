Director de Aerocivil habilitó contratos en domingos y festivos en medio de denuncias por presuntas irregularidades

Mientras la Aeronáutica Civil enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en millonarios procesos de contratación, el director encargado de la entidad, Luis Alfonso Martínez Chimenty, expidió una resolución que habilita varios sábados, domingos y festivos para adelantar, aprobar y firmar contratos estatales. La decisión quedó consignada en la Resolución 02006, firmada nueve días antes de que un equipo especial de la Contraloría realizara una inspección en las oficinas de la Aerocivil, en medio de investigaciones y denuncias relacionadas con procesos contractuales de alto valor. Según la resolución, revelada por El Tiempo, la medida busca garantizar el desarrollo de los trámites contractuales debido a que los procesos se realizan mediante la plataforma SECOP II, que opera en tiempo real. Lea aquí: MinTransporte le exigió informe técnico a la Aerocivil tras varios incidentes aéreos: “No podemos caer en especulaciones”

¿Qué dice la resolución de la Aerocivil?

El documento señala que, “por razones especiales del servicio”, era necesario establecer temporalmente la validez de los trámites internos de carácter presupuestal y contractual en las diferentes dependencias de la Aerocivil. La resolución, como lo publicó El Tiempo, autoriza que durante esos días puedan adelantarse todas las etapas de los procesos de contratación, entre ellas preparación de documentos precontractuales, gestión e impulso de los procesos, trámite y sustanciación, aprobación, firma y perfeccionamiento de los contratos estatales. Asimismo, declara como días hábiles, para efectos jurídicos y administrativos relacionados con la contratación pública, las siguientes fechas: -Sábado 27 de junio de 2026. -Sábado 4 de julio. -Sábado 11 de julio. -Sábado 18 de julio. -Sábado 25 de julio. -Sábado 1 de agosto de 2026. La resolución argumenta que esta decisión permitirá cumplir con los cronogramas y metas de contratación de la entidad. Entérese: ¿Fin de las fallas? Aerocivil anuncia modernización tecnológica La expedición de la resolución ocurrió pocos días antes de que un grupo especial de la Contraloría realizara una inspección en la Aerocivil. La visita se produjo en un contexto de crecientes cuestionamientos por presuntas irregularidades en procesos de contratación y luego de que varios funcionarios denunciaran presiones relacionadas con la aprobación de contratos. De acuerdo con la investigación periodística, posteriormente el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) adoptó una decisión similar para habilitar días no laborales en sus trámites.

La Aerocivil enfrenta denuncias por más de 1.700 contratos

Según El Tiempo, Las alertas sobre la contratación de la Aerocivil no son recientes. Desde hace cerca de dos meses se conocieron denuncias relacionadas con la aprobación de más de 1.700 contratos dentro de la entidad. En ese mismo periodo, un alto funcionario presentó su renuncia tras advertir presuntas irregularidades en un proceso para la adquisición de pólizas y seguros. Como consecuencia de esas denuncias, el Ministerio de Transporte solicitó la realización de una auditoría especial para revisar los procesos contractuales.

Las preocupaciones crecieron durante la primera semana de julio con la renuncia de Narda Duperly Roa Ibarra, asesora de la Dirección General de la Aerocivil. La funcionaria aseguró que estaba siendo presionada para firmar estudios previos relacionados con un millonario contrato, aunque no entregó mayores detalles públicamente.

El contrato que pasó de $400 millones a más de $12.000 millones