“En el Congreso hay ‘therians’: focas que le aplauden a Petro”: congresista Katherine Miranda

El mismo día que Katherine Miranda atendía esta entrevista con EL COLOMBIANO en Medellín, en Bogotá su sede de campaña era vandalizada. Ese tipo de ataques, cada vez más virulentos y organizados, se intensificaron desde que la hoy representante a la Cámara decidió marcar independencia del Gobierno de Gustavo Petro y poner un alto.
“Tenemos una autoridad moral enorme para hacerle control político a Petro”, dice hoy la congresista, quien aspira a dar el salto al Senado, reivindicando su postura crítica y su coherencia frente al quehacer político. En este diálogo, insiste en que “la labor de un congresista no es estar arrodillado” y sentencia que en el Congreso “hay ‘therians’, focas que le aplauden a Petro”.
¿Por qué decidió meterse en la política y en el Partido Verde?
“Cuando tenía ocho años mataron a mi papá. Toda mi familia es militar o de la policía y en ese entonces, en la década del 90, poníamos los muertos. Crecí con ese dolor y los temas de conversación siempre eran muertos o atentados. Al final decidí que no quería que a más niños les pasara lo mismo. Me pregunté, ¿qué hacer para que no siga pasando? Y aposté por la política y el diálogo desde que tenía nueve años.