x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El colombiano Mauricio González voló en Miami y ganó la media maratón

Mauricio González se quedó con la victoria en los 21 kilómetros del Life Time Miami Marathon and Half tras cruzar la meta con un tiempo de 1:06:17.

  • Mauricio González con la medalla que lo acredita como en ganador en Miami. FOTO @kaufsports
    Mauricio González con la medalla que lo acredita como en ganador en Miami. FOTO @kaufsports
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

El fondista Mauricio González, integrante del Equipo Porvenir, inició con una victoria sobresaliente su temporada internacional 2026 al imponerse en la Life Time Miami Marathon and Half este domingo 25 de enero. El bogotano dominó los 21 kilómetros de la media maratón, cruzando la meta en 1:06:17, un tiempo que le bastó para quedarse con el primer lugar en una prueba exigente y con amplia presencia internacional de atletas.

Desde los primeros parciales, González mostró un ritmo constante y competitivo: pasó el kilómetro 5 en 15:31, el 10K en 30:50, el 15K en 46:42, y alcanzó el kilómetro 20 en 1:02:20, antes de sellar su victoria final. En palabras del propio atleta, las condiciones de viento y una exigente subida al puente marcaron la carrera, lo que lo llevó a “atacar desde temprano y mantenerse en solitario hasta el final”.

La prueba de Miami es tradicional en el calendario de los corredores colombianos y representa el inicio de la temporada fuera del país para muchos de ellos. En esta edición, más de 2.200 atletas colombianos se hicieron presentes en las distancias de 21K y 42K, consolidando a este evento como uno de los más importantes para el atletismo nacional en suelo estadounidense.

Victoria con sufrimiento táctico y competencia internacional

El triunfo de Mauricio no fue fácil. En la segunda y tercera posición terminaron los locales Paxton Smith y Will Norris, con tiempos de 1:08:27 y 1:08:41, respectivamente, lo que evidencia la competitividad del podio. La fortaleza mental y la experiencia del atleta colombiano, que supo aprovechar su conocimiento de las condiciones climáticas y de ruta, fueron claves para el resultado final.

Mauricio, de 37 años, afrontó esta media maratón por primera vez en su carrera deportiva como parte de su preparación de cara a los retos de la temporada y, lejos de sentirse abrumado, impuso su estrategia para conquistar el título.

Un palmarés sólido y una trayectoria ascendente

La victoria en Miami se suma a un palmarés consistente de éxitos para González, quien ha venido destacándose en distintas pruebas de ruta tanto en Colombia como en el exterior. En la temporada anterior, el bogotano tuvo un repunte importante con triunfos en la media maratón del Cauca (Popayán) y en los 21K de Caracas, Venezuela, durante la Maratón CAF, eventos que sumaron puntos claves a su preparación competitiva.

De hecho, González ha dominado en suelo venezolano, logrando tres victorias consecutivas en los 21K de la Maratón CAF Caracas (2023, 2024 y 2025), lo que refleja su consistencia en carreras de ruta de alto nivel competitivo.

Además, el atleta ha dejado huella en pruebas internacionales de pista y calle, destacándose con marcas personales de 13:32.44 en 5.000 metros y 28:13.49 en 10.000 metros, logradas en Estados Unidos, donde también compitió en distancias de maratón registrando un tiempo de 2:13:45 en Viena, Austria, evidencia de su versatilidad como fondista.

Mirando hacia nuevos objetivos

Con la victoria en Miami, Mauricio González pone ahora la mira en nuevos retos de la temporada. Uno de los objetivos principales es lograr su cuarto título consecutivo en los 21 kilómetros de la Maratón CAF, que se realiza en Caracas, Venezuela, un evento en el que ya se ha consolidado como uno de los corredores más dominantes.

La preparación para ese desafío incluirá el aprovechamiento de sus experiencias acumuladas en pruebas internacionales, y la adaptación a distintos perfiles de ruta y condiciones climáticas, elementos que han sido determinantes en su crecimiento como atleta de fondo.

Un ejemplo de longevidad y compromiso

A sus 37 años, Mauricio González representa un ejemplo de longevidad en el atletismo de fondo, demostrando que la experiencia y la disciplina son factores clave para mantenerse competitivo a nivel internacional. Su trayectoria en pruebas de 10K, medio maratón y maratón lo posiciona como uno de los referentes del fondismo colombiano en la actualidad, y su victoria en Miami reafirma ese liderazgo.

Con una combinación de estrategia, resistencia y capacidad para enfrentar condiciones adversas, González continúa escribiendo su historia en las rutas y consolidándose como uno de los atletas más destacados del país.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida