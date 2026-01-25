El colombiano Mauricio González voló en Miami y ganó la media maratón

Desde los primeros parciales, González mostró un ritmo constante y competitivo: pasó el kilómetro 5 en 15:31, el 10K en 30:50, el 15K en 46:42, y alcanzó el kilómetro 20 en 1:02:20, antes de sellar su victoria final. En palabras del propio atleta, las condiciones de viento y una exigente subida al puente marcaron la carrera, lo que lo llevó a “atacar desde temprano y mantenerse en solitario hasta el final”.

El fondista Mauricio González, integrante del Equipo Porvenir, inició con una victoria sobresaliente su temporada internacional 2026 al imponerse en la Life Time Miami Marathon and Half este domingo 25 de enero. El bogotano dominó los 21 kilómetros de la media maratón, cruzando la meta en 1:06:17, un tiempo que le bastó para quedarse con el primer lugar en una prueba exigente y con amplia presencia internacional de atletas.

La prueba de Miami es tradicional en el calendario de los corredores colombianos y representa el inicio de la temporada fuera del país para muchos de ellos. En esta edición, más de 2.200 atletas colombianos se hicieron presentes en las distancias de 21K y 42K, consolidando a este evento como uno de los más importantes para el atletismo nacional en suelo estadounidense.

Victoria con sufrimiento táctico y competencia internacional

El triunfo de Mauricio no fue fácil. En la segunda y tercera posición terminaron los locales Paxton Smith y Will Norris, con tiempos de 1:08:27 y 1:08:41, respectivamente, lo que evidencia la competitividad del podio. La fortaleza mental y la experiencia del atleta colombiano, que supo aprovechar su conocimiento de las condiciones climáticas y de ruta, fueron claves para el resultado final.

Mauricio, de 37 años, afrontó esta media maratón por primera vez en su carrera deportiva como parte de su preparación de cara a los retos de la temporada y, lejos de sentirse abrumado, impuso su estrategia para conquistar el título.

Un palmarés sólido y una trayectoria ascendente

La victoria en Miami se suma a un palmarés consistente de éxitos para González, quien ha venido destacándose en distintas pruebas de ruta tanto en Colombia como en el exterior. En la temporada anterior, el bogotano tuvo un repunte importante con triunfos en la media maratón del Cauca (Popayán) y en los 21K de Caracas, Venezuela, durante la Maratón CAF, eventos que sumaron puntos claves a su preparación competitiva.

De hecho, González ha dominado en suelo venezolano, logrando tres victorias consecutivas en los 21K de la Maratón CAF Caracas (2023, 2024 y 2025), lo que refleja su consistencia en carreras de ruta de alto nivel competitivo.

Además, el atleta ha dejado huella en pruebas internacionales de pista y calle, destacándose con marcas personales de 13:32.44 en 5.000 metros y 28:13.49 en 10.000 metros, logradas en Estados Unidos, donde también compitió en distancias de maratón registrando un tiempo de 2:13:45 en Viena, Austria, evidencia de su versatilidad como fondista.