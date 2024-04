“Mi cuerpo no me deja”: el tenista español Rafa Nadal no estará tampoco en Montecarlo Por un mensaje en sus redes sociales oficiales, el histórico tenista confirmó que no participará del Masters 1000 de Montecarlo, tercer campeonato de la temporada que inicia la próxima semana.

Rafael Nadal Parera, más conocido como Rafa Nadal, ocupa actualmente la posicion 649° del ranking ATP. FOTO: CUENTA DE X @RafaelNadal

Rafa Nadal y la foto de su último triunfo en el terreno de polvo de ladrillo. FOTO: CUENTA DE X @RafaelNadal