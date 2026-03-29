Así ha sido en imparable ascenso de Natalia Linares: de la natación a los podios del atletismo mundial

Cuando Natalia Linares está en una pista de competencia, la atleta que nació hace 23 años en Valledupar no solo hace recordar a la exreina del atletismo mundial Caterine Ibargüen, animando al público con sus palmas antes de iniciar su carrera rumbo al salto en la arena. También, porque en cada brinco pone a soñar con marcas y nuevas medallas. La deportista, que hasta los 11 años practicó natación y que se vio obligada a dejar la piscina por una afección en la piel, es ahora considerada una de las revelaciones del salto largo en el ámbito internacional, donde, gracias a sus gratos resultados, ya es mirada con respeto.

Por el momento no tiene la fama que en su momento ganó Caterine, pero por sus alcances, sumados a su juventud, tal vez vuele alto como lo hizo la ganadora de dos medallas olímpicas en salto triple y otras tres en Mundiales, quien en 2018 fue reconocida como la Atleta femenina del año por parte de World Athletics, tras su dominio tanto en esa prueba como en la de longitud. En esta última es donde Linares viene mostrando poderío. Hace pocos días, en el Mundial de atletismo bajo techo celebrado en Torun, Polonia, conquistó la medalla de bronce con 6,80 metros. En febrero pasado, en el Sudamericano en Cochabamba, Bolivia, triunfó, también en un escenario indoor, con un registro de 6,73. Y meses antes, el 14 de septiembre, pero al aire libre, durante el Mundial en Tokio, Japón, con 6,92, obtuvo medalla de bronce. Su progresión en dicha especialidad ha sido asombrosa. De 5,46 metros en 2018, en el recordado Grand Prix Ximena Restrepo —que quizá se reactive desde 2027 cuando se entregue remodelado el estadio Alfonso Galvis Duque—, pasó a los 6,95 que implantó en diciembre de 2025, en Lima, Perú, en los Juegos Bolivarianos, logrando no solo la medalla de oro, sino también marca nacional.

¿Cuál es el gran objetivo de Natalia en los próximos años?

El entrenador de la Liga de Atletismo de Antioquia, Jhonley Mosquera, destacó el presente y la proyección de Natalia, a quien considera una de las grandes promesas del deporte colombiano de cara a los próximos retos internacionales. Mosquera aseguró que la deportista atraviesa un proceso de crecimiento sostenido que ya le ha permitido competir ante lo más selecto de la modalidad. “Natalia es una atleta que viene en ascenso, ya cuenta con dos medallas en campeonatos mundiales y confiamos en que en el próximo Mundial (Copenhague, Dinamarca, entre el 19 y el 20 de septiembre) pueda mejorar ese resultado, incluso alcanzando al menos la medalla de plata”, afirmó.

El orientador también fue más allá y puso la mirada en el máximo objetivo del ciclo olímpico. Según explicó, todo el trabajo que se viene realizando con ella está enfocado en lograr una medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en los que Natalia, desde ya, aparece como una carta fuerte para el país.