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Natalia Linares voló y alcanzó bronce en Mundial de atletismo bajo techo en Polonia

La colombiana, con un salto de 6,60 metros, terminó entre las mejores deportistas de salto largo en la competencia realizada en Torun, Polonia.

  • Natalia Linares y su alegría por lograr medalla en el Mundial de Polonia. FOTO @worldathletics
    Natalia Linares y su alegría por lograr medalla en el Mundial de Polonia. FOTO @worldathletics
  • Natalia, la mejor representante de salto largo de Colombia en los últimos cinco años. FOTO INSTAGRAM LINARES
    Natalia, la mejor representante de salto largo de Colombia en los últimos cinco años. FOTO INSTAGRAM LINARES
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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El atletismo colombiano volvió a sonar fuerte en el ámbito internacional gracias a Natalia Linares, quien este domingo, en el Mundial de atletismo bajo techo celebrado en Torun, Polonia, “voló” para conquistar la medalla de bronce en salto largo.

Lea: Conozca a Natalia Linares, la atleta que le sigue los pasos a Caterine Ibargüen

La heredera de Caterine Ibargüen en dicha modalidad, sigue confirmando sus progresos. Con un brinco de 6,80 metros, la nacida hace 23 en Valledupar (Cesar), estableció nuevo récord nacional en esta clase de certámenes, dejando atrás el registro que ella misma logró el pasado 28 de febrero en el Sudamericano Indoor en Cochabamba, Bolivia, cuando saltó 6,73 metros.

Cabe recordar que en pistas al aire libre, la saltadora también ostenta el récord nacional en 6,95, logrado el primero de diciembre de 2025 en los Juegos Bolivarianos en Perú.

Natalia, la mejor representante de salto largo de Colombia en los últimos cinco años. FOTO INSTAGRAM LINARES
Natalia, la mejor representante de salto largo de Colombia en los últimos cinco años. FOTO INSTAGRAM LINARES

Fue tan magnífica la presentación de Linares en Polonia, que en redes sociales a misma Caterine Ibargüen, hoy presentadora de noticias y quien llegó a ganar Liga de Diamante no solo en salto triple sino también en salto de largo, aplaudió el rendimiento y resultado hecho por su compatriota, quien desde se proyecta desde ya para ser protagonista en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La atleta colombiana sumó esta medalla al bronce que logró también en el Mundial de Atletismo al aire libre, en septiembre en Tokio, así como al oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

En el certamen polaco el primer puesto fue para la portuguesa Agate de Sousa, con una marca de 6,92 en su quinto intento.

La presea de plata fue para la italiana Larissa Iapichino (6,87 m).

Linares lideró la prueba en las dos primeras rondas con saltos de 6,79 m y 6,80 m, pero De Sousa se hizo con el liderato en el tercer turno con un intento de 6,82 m.

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