¿El “veterano” Djokvic podrá vencer el ímpetu de Alcaraz para conseguir su título 25 de Grand Slam?

Después de unas semifinales memorables, una final de lujo está servida: Novak Djokovic, de 38 años, y Carlos Alcaraz, de 22, se enfrentarán este domingo (3:30 a.m. en horario colombiano) en un pulso generacional por el título del Abierto de Australia. Los dos duelos del viernes se decidieron a cinco sets: Djokovic ganó al italiano Jannik Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, después de que Alcaraz hubiera vencido 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5 al alemán Alexander Zverev.
Gane quien gane el domingo, la historia del tenis habrá escrito una nueva página, ya que Alcaraz aspira a ser el más joven de la historia en inscribir su nombre en el palmarés de los cuatro torneos del Grand Slam, mientras que Djokovic tiene como gran misión sumar su ansiado 25º título en un grande, algo que nadie ha logrado nunca en su deporte. Por ahora, la estrella serbia, exnúmero uno mundial que es actualmente el cuarto del ranking ATP, es el hombre con más títulos del Grand Slam (24), igualado con los que logró en la categoría femenina la australiana Margaret Court.