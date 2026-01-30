x

¿El “veterano” Djokvic podrá vencer el ímpetu de Alcaraz para conseguir su título 25 de Grand Slam?

Djokovic, de 38 años, ante Carlitos Alcaraz, de 22. Su último duelo en una final de Grand Slam fue en Wimbledon 2024, ganó el español. A madrugar este domingo.

    Ambos jugadores llegan tras maratones de cinco sets en semifinales: Djokovic superó a Jannik Sinner en 4 horas y 9 minutos, mientras que Alcaraz resistió calambres y fatiga para vencer a Alexander Zverev. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

Después de unas semifinales memorables, una final de lujo está servida: Novak Djokovic, de 38 años, y Carlos Alcaraz, de 22, se enfrentarán este domingo (3:30 a.m. en horario colombiano) en un pulso generacional por el título del Abierto de Australia. Los dos duelos del viernes se decidieron a cinco sets: Djokovic ganó al italiano Jannik Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, después de que Alcaraz hubiera vencido 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5 al alemán Alexander Zverev.

Gane quien gane el domingo, la historia del tenis habrá escrito una nueva página, ya que Alcaraz aspira a ser el más joven de la historia en inscribir su nombre en el palmarés de los cuatro torneos del Grand Slam, mientras que Djokovic tiene como gran misión sumar su ansiado 25º título en un grande, algo que nadie ha logrado nunca en su deporte. Por ahora, la estrella serbia, exnúmero uno mundial que es actualmente el cuarto del ranking ATP, es el hombre con más títulos del Grand Slam (24), igualado con los que logró en la categoría femenina la australiana Margaret Court.

“Esto es increíble. Hemos jugado más de cuatro horas (4h09, en realidad), son casi las dos de la madrugada... Esto me recuerda la final de 2021 ante Rafa (Nadal)”, dijo Djokovic justo tras su triunfo, recordando el duelo de cinco sets que con 5 horas y 53 minutos es el partido más largo de la historia del torneo.

“Es sin duda uno de mis mejores partidos de la última década”, estimó tras su triunfo sobre Sinner, con el que Djokovic había perdido en sus últimos cinco enfrentamientos y al que remontó tras ir 2 sets a 1 abajo.

¿Cuánto lleva Djokovic sin ganar un título de Grand Slam?

Djokovic no gana un torneo del Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos de 2023. Desde entonces solo llegó a una final en un grande, la de Wimbledon en 2024, donde perdió ante Alcaraz, precisamente su último obstáculo ahora antes de un duodécimo título en Australia y de la gloria del récord de los 25 Majors.

Ese objetivo le fue esquivo durante todo 2025, donde Djokovic hizo pleno de cuatro semifinales, pero sin poder acceder nunca al último partido. En este Abierto de Australia, Nole tuvo un gran susto en cuartos de final, cuando se vio dos sets abajo con Lorenzo Musetti, que terminó abandonando por lesión cuando el marcador era favorable al italiano por 6-4, 6-3 y 1-3.

Con su derrota, Sinner, de 24 años y número dos mundial, impide un nuevo reencuentro con Alcaraz en una gran final. Ambos protagonizaron las tres anteriores en las citas del Grand Slam, con títulos para el español en el último Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, y para el italiano en Wimbledon el pasado julio. “Espero aprender lecciones” de esta derrota y así saber “en qué puntos puedo mejorar”, declaró el italiano.

¿La edad ha limitado físicamente a Novak Djokovic?

La primera semifinal también fue de emociones fuertes y Alcaraz se impuso en ella al alemán Alexander Zverev (3°) en cinco emocionantes sets.

El español, número uno del mundo, llegó a vomitar y tener calambres por el gran esfuerzo: perdía por 5-3 en un momento dado de la última manga pero protagonizó una impresionante reacción.

Alcaraz puede presumir ya de haberse convertido en el jugador más joven de la historia en haber alcanzado la final en los cuatro torneos del Grand Slam, y el Abierto de Australia es precisamente el único de ellos que falta en su palmarés.

Con 22 años y 272 días en la fecha de la final (domingo), se asegura superar a Jim Courier como el más joven en alcanzar las finales en los cuatro grandes, ya que el estadounidense tenía 22 años y 321 días cuando lo consiguió en Wimbledon 1993. “Hoy he ganado porque he creído en mis posibilidades, siempre tienes que creer. Físicamente puedo decir que es uno de los partidos más exigentes que he jugado”, declaró Alcaraz después de su victoria.

El murciano se llevó los dos primeros sets y luego Zverev le igualó a dos mangas, antes de quebrar su saque en el quinto set y llevar la iniciativa en él, hasta que Alcaraz asestó el zarpazo mortal.

