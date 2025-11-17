Paisas, a llenar el Iván de Bedout este miércoles y jueves, menores hasta 13 años ingresan gratis

Paisas está que se juega, el equipo que dirige Daniel Seoane está listo para iniciar la defensa de su título, este miércoles y jueves en los duelos de la semifinal de la Liga Profesional de Baloncesto en el coliseo Iván de Bedout.
Los compromisos que se disputarán a las 8:30 de la noche, en ambas jornadas, tienen una promoción especial, ya que Paisas quiere el acompañamiento de sus hinchas y por ello, todos los menores hasta los 13 años podrán ingresar gratis, acompañados por un adulto que compre la boleta.