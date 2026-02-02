Denuncian posible despilfarro de $16.000 millones para centros médicos en La Guajira durante gobierno Petro

Los centros de atención primaria en salud (conocidos como CAPS, por sus siglas), además de ser una parte vital en la reforma a la salud, son una de las banderas de la política sanitaria del Gobierno Nacional. Son sedes médicas para acceder a servicios y son descritos como la “puerta de entrada de la población al sistema de salud”.
Esta apuesta apunta a que los colombianos puedan contar con uno por cada 25.000 habitantes, a los cuales se puedan registrar en el más cercano a su casa. También tienen un rol de enlace con instituciones de mediana y alta complejidad cuando los pacientes lleguen a estos puestos de salud, pero necesiten atención especializada.
Aunque la reforma a la salud se hundió en el Congreso el año pasado, el Ministerio de Salud había puesto desde antes en marcha varios contratos para construirlos en distintos puntos de Colombia. Uno de estos fue La Guajira.
Sobre la inversión que hizo el ministerio en CAPS en ese departamento fue lo que investigaron la representante a la Cámara Catherine Juvinao y el exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Sobre esto fue que encontraron que la promesa del presidente Gustavo Petro de construir 25 terminó en un “contrato fallido” de $82.000 millones, que dejaron —según sostuvieron— en “un reguero de obras inconclusas, contratistas cuestionados y miles de millones de pesos embolatados”.