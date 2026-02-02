¿Petro corre algún riesgo en su visita a Trump? La narrativa del presidente antes del encuentro en Washington

La visita del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca, donde se reunirá con su homólogo Donald Trump, le ha servido al mandatario colombiano para cambiar su discurso tanto como ha querido: ha sido confrontacional, luego diplomático y ahora hasta ha expresado que ese encuentro es “clave, fundamental y determinante no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad”. La última postura del mandatario colombiano ahora parece ser que su integridad corre riesgo en su visita a Washington, pero, ¿de verdad Petro corre riesgo en su encuentro con Trump? Y es que, desde que se anunció su visita este 3 de febrero, el discurso de Petro ha pasado de ser rudo a estar lleno de sentimentalismo y emotividad, tanto que para este mismo martes ha convocado a sus bases a una “cadena de los afectos” en las plazas del país a la misma hora que se reunirá con el presidente estadounidense, porque, según él, “finalmente lo que nos protege es el amor, la protección entre nosotros mismos y las energías inteligentes que representan la luz”.

Para entender ese cambio hay que ir más atrás, durante la operación de extracción del depuesto presidente Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano. Por esos primeros días de enero, el mandatario estadounidense celebraba el inicio de su intervención en la nación sudamericana mientras Petro, presidente del país vecino advertía que si Trump se atrevía a hacer algo similar en Colombia iba a despertar “al jaguar”, como ya lo había dicho antes en medio de los ataques de EE. UU. a las presuntas narcolanchas en el Caribe. Trump no dudó en responder y dijo que Petro debía “cuidar su trasero”. Siga leyendo: Todo listo para el encuentro entre Petro y Trump en Washington: agenda incluye lucha antidrogas y reunión en la OEA “Tiene fábricas de cocaína, tiene fábricas dónde hace cocaína, y sí, creo que voy a seguir con mi primera declaración. Está haciendo cocaína y la está enviando a Estados Unidos. Se tiene que cuidar su trasero”, dijo Trump en una rueda de prensa. Luego, tras la conversación telefónica en la que definieron un encuentro en persona, el lenguaje de ambos cambió. Trump dijo que había sido un “honor” hablar con su homólogo colombiano y agradeció su llamada, mientras que la embajada de Colombia en EE. UU. aseguró que el Gobierno agradeció el “tono constructivo” de la comunicación.

Pero Petro comenzó a hilar su narrativa de que viajar a Estados Unidos de alguna manera lo ponía en peligro. “Creo que es una amenaza real”, respondió en una entrevista a la BBC cuando le preguntaron sobre qué tan serio se había tomado lo que dijo Trump días antes sobre una acción militar en Colombia. “Sí creo que es una amenaza real con la perspectiva de que pueda retirarla, pero depende de las conversaciones siguientes (...) Colombia ha perdido territorio muchas veces, así que no pensemos que se habla por hablar y menos Trump”, respondió en su momento el jefe de Estado. Luego, volvió al discurso incendiario. Se refirió de nuevo a la injerencia estadounidense en Sudamérica con la operación contra Maduro, a quien aseguró, tienen que “devolver” para que “lo juzgue un tribunal venezolano” y, en ese mismo discurso mencionó la frase antes citada de que su viaje a Estados Unidos era “determinante” no solo para su vida privada, sino para “la vida de la humanidad”. Mientras tanto, la diplomacia aseguraba que sus pares estadounidenses estaban atentos a cada palabra del mandatario colombiano para entender con qué intenciones llega al encuentro con Trump. De hecho, muchos señalaron a Petro de querer sabotear la reunión, para la que finalmente viajó en la noche de este domingo 1 de febrero.