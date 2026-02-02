¿Petro corre algún riesgo en su visita a Trump? La narrativa del presidente antes del encuentro en Washington

La visita del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca, donde se reunirá con su homólogo Donald Trump, le ha servido al mandatario colombiano para cambiar su discurso tanto como ha querido: ha sido confrontacional, luego diplomático y ahora hasta ha expresado que ese encuentro es “clave, fundamental y determinante no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad”.
La última postura del mandatario colombiano ahora parece ser que su integridad corre riesgo en su visita a Washington, pero, ¿de verdad Petro corre riesgo en su encuentro con Trump?
Y es que, desde que se anunció su visita este 3 de febrero, el discurso de Petro ha pasado de ser rudo a estar lleno de sentimentalismo y emotividad, tanto que para este mismo martes ha convocado a sus bases a una “cadena de los afectos” en las plazas del país a la misma hora que se reunirá con el presidente estadounidense, porque, según él, “finalmente lo que nos protege es el amor, la protección entre nosotros mismos y las energías inteligentes que representan la luz”.