¿De cuál Cuba habla Petro?: los viejos olvidados y la crisis energética

Esta semana, en la alocución en la que dijo que sería un hombre inolvidable en la cama, el presidente Gustavo Petro sacó a bailar una frase que revela una miopía política extraña: “Y lo tengo que decir: es muchísimo mejor vivir en Cuba, en medio de la cultura, que en Miami, en medio de un trancón, sin cultura propia”. La cultura cubana es innegable, pero los sueños de la revolución han terminado mal, con una generación que muere sin haber salido nunca de la isla, escudriñando entre la basura para encontrar que vender, de qué sacar centavos.

Justo esta semana, el podcast El Hilo —de la casa Radio Ambulante— contaba el drama que viven los ancianos en Cuba, donde la cuarta parte de la población tiene más de 60 años, crecieron bajo el dogma de una revolución que no se pensaba, era parte de su existencia, como la música pop para los jóvenes del mundo. Hoy, décadas después, tras la muerte de Fidel, la revolución parece un sueño que no tuvo vocación de realidad. Es decir, sucedió, pero no fue lo que se esperaba.

Hace diez años visité Cuba, me sorprendió como a todo el mundo ver un país quieto, como si se tratara de una película de los años 70, vi algunos músicos tocando algunas canciones de Buena Vista Social Club —traté de encontrar quien cantara alguna de Silvio, pero nadie— y conocí un puñado de jóvenes de menos de treinta años, compartimos un helado después de esperar una fila que le daba la vuelta a un parque, nos sentamos en la muralla que ve hacia el mar Caribe, hoy ninguno de ellos vive en la isla, se fugaron por algún hueco hacia México, hacia Estados Unidos, hacia Centroamérica.

Recuerdo que una pareja de unos 27 años soñaba con ver a Bad Bunny alguna vez, preguntaban por los escenarios y el mito de Pablo Escobar, el patrón del mal, querían saberlo todo, habían visto la serie gracias a una memoria USB que se vende en La Habana con lo último de la televisión internacional. De eso hoy ya queda poco y parece que en la isla la crisis es tremenda.

Y es que La Habana hoy no solo lucha contra el salitre que corroe sus muros; lucha contra la oscuridad. En las calles de la capital cubana, donde las filas para conseguir gasolina se miden en cuadras y horas de vida perdidas, el anuncio que llegó desde Washington este jueves ha caído como un mazazo. Donald Trump, en un movimiento que recuerda los capítulos más tensos de la Guerra Fría, ha firmado una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a cualquier país que ose venderle petróleo a la isla.

La medida, justificada por la Casa Blanca bajo el argumento de “seguridad nacional”, busca cortar el último respirador artificial de una economía que ya estaba en cuidados intensivos. Para el cubano de a pie, como Vivían Valdés, una farmacéutica de 60 años que cuida a su madre con Alzheimer, la diplomacia de los aranceles no es un juego de poder macroeconómico, sino una tragedia personal.

“Creo que eso es lo mejor, que negocien”, dice Vivían entre lágrimas, resumiendo el sentir de una población que ha visto cómo, en las últimas semanas, los apagones han pasado de ser una molestia a una condena de más de diez horas diarias. El miedo no es solo a la oscuridad, sino al hambre y a la falta de medicinas que esta nueva escalada promete profundizar.