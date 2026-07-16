Al estilo de la NBA y la NFL, Fifa premiará con anillos al campeón del Mundial por primera vez

La final de la Copa Mundial de la Fifa 2026 no solo definirá al nuevo campeón del fútbol mundial, sino que marcará un hecho inédito en la historia del torneo. Además del tradicional trofeo y las medallas de oro, la selección que levante la Copa este domingo recibirá, por primera vez, anillos de campeón personalizados.
La definición del título enfrentará a España y Argentina en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, donde solo el equipo vencedor obtendrá este nuevo reconocimiento, inspirado en una de las tradiciones más emblemáticas del deporte profesional estadounidense.
Como destaca la Fifa en su portal oficial, la iniciativa incorpora al fútbol una costumbre profundamente arraigada en ligas como la NFL (fútbol americano), NBA (baloncesto), MLB (béisbol) y NHL (hockey sobre hielo), donde los campeones reciben anillos conmemorativos como símbolo permanente de su conquista.