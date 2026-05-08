Las posibles sanciones que podría tomar la Conmebol contra el DIM por los disturbios en Copa Libertadores

No solo es la pérdida de puntos; el DIM podría tener sanciones deportivas fuertes y multas millonarias que afectarán al club, que, entre otras cosas, aún no está eliminado de los torneos Conmebol en la presente edición.
A falta de dos fechas para cerrar la fase de grupos, el Poderoso está en el tercer lugar, lo que le daría el paso a la fase eliminatoria de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero si llegara a ganar y ascender a la segunda casilla de su grupo, avanzaría a la fase de octavos de final de la Copa Libertadores; por ello, las sanciones que Conmebol aplique al cuadro rojo de Medellín podrían afectarlo inmediatamente.
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