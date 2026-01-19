Jonrón a la nostalgia: El diamante Luis Alberto Villegas de Medellín congregó a cinco décadas de leyendas del béisbol

Por Pablo Arbelaéz Restrepo

Uno a uno fueron subiendo las gradas, unos con el maletín en el hombro y otros con las manos libres, pero casi todos con cara de expectativa. En el pasado la mayoría de ellos transitaron esos mismos escalones cuando el béisbol se instaló en sus vidas y el escenario se volvió su segunda casa.

Estos 33 ex peloteros en representación de cinco décadas que le dieron el sí al llamado de la nostalgia, fueron recibidos con jolgorio y abrazos eternos, porque después de muchos años se volvieron a congregar en el diamante Luis Alberto Villegas –nombre del padre del mundialista Gustavo Villegas–, donde conocieron el rigor de la pelota caliente desde que eran niños.

Esos rostros se iluminaron de emoción, porque el arribo de otros que se sumaban al “líne up”, señalaba que los esfuerzos, liderados por el ex receptor Guillermo Arango, habían dado frutos.

Lea aquí: Esta es la historia de Emanuel Ortiz, el niño beisbolista que juega con amor por sus padres sordomudos

Los convocados, una vez sentados en las sillas de la tribuna, las que antes fueron de lata y luego de cemento, escuchaban a Arango –vino desde EE.UU.– quien dijo: “gracias por asistir; el béisbol me dejó unos hermanos para toda la vida”. Acto seguido, a manera de segunda entrada, para traer a la memoria a quienes se elevaron tan alto cual jonrón a la eternidad, estallaron aplausos dirigidos “al papá de todos” José Miguel Corpas –uno de los ídolos del béisbol de Colombia de todas las épocas–; y a los colegas Nicolás Gallego, Román Jaramillo, Juan C. Vélez, Antonio Olmos, Diógenes Cuevas, Felipe Genes, al dirigente Carlos Uribe y a los hinchas fallecidos de la Barra del Frasco y la Barra de Saúl.

En el tercer episodio, Memo Arango anunció a la manera de un “chef umpire” –juez principal–, que se iniciaba la ceremonia de graduación de los Amigos del béisbol. Uno por uno pasó al frente, para recibir una carpeta en la que había una bella esquela titulada: Gracias, Béisbol, de autor desconocido.