x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Jonrón a la nostalgia: El diamante Luis Alberto Villegas de Medellín congregó a cinco décadas de leyendas del béisbol

33 ex peloteros vibraron con el “line up” de los Amigos del Béisbol en Medellín. El partido de exhibición que terminó en un abrazo colectivo y un homenaje póstumo a los grandes ídolos de la disciplina.

  • La mayor parte de estos ex peloteros de origen antioqueño, hicieron su carrera como atletas en el diamante Luis Alberto Villegas, a donde volvieron el pasado viernes, para ser ungidos como Amigos del béisbol. Muchos de ellos fueron pupilos del técnico José Miguel Corpas (q.e.p.d.). FOTO cortesía Gabriel Gabo Buitrago
    La mayor parte de estos ex peloteros de origen antioqueño, hicieron su carrera como atletas en el diamante Luis Alberto Villegas, a donde volvieron el pasado viernes, para ser ungidos como Amigos del béisbol. Muchos de ellos fueron pupilos del técnico José Miguel Corpas (q.e.p.d.). FOTO cortesía Gabriel Gabo Buitrago
  • A pesar del paso del tiempo, la huella de la calidad permanece entre varios ex peloteros. El médico Álvaro Roldán, uno de los asistentes al encuentro. El receptor es Guillermo Arango y más atrás está Juan Camilo Ortiz. FOTO cortesía Gabriel Gabo Buitrago
    A pesar del paso del tiempo, la huella de la calidad permanece entre varios ex peloteros. El médico Álvaro Roldán, uno de los asistentes al encuentro. El receptor es Guillermo Arango y más atrás está Juan Camilo Ortiz. FOTO cortesía Gabriel Gabo Buitrago
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Por Pablo Arbelaéz Restrepo

Uno a uno fueron subiendo las gradas, unos con el maletín en el hombro y otros con las manos libres, pero casi todos con cara de expectativa. En el pasado la mayoría de ellos transitaron esos mismos escalones cuando el béisbol se instaló en sus vidas y el escenario se volvió su segunda casa.

Estos 33 ex peloteros en representación de cinco décadas que le dieron el sí al llamado de la nostalgia, fueron recibidos con jolgorio y abrazos eternos, porque después de muchos años se volvieron a congregar en el diamante Luis Alberto Villegas –nombre del padre del mundialista Gustavo Villegas–, donde conocieron el rigor de la pelota caliente desde que eran niños.

Esos rostros se iluminaron de emoción, porque el arribo de otros que se sumaban al “líne up”, señalaba que los esfuerzos, liderados por el ex receptor Guillermo Arango, habían dado frutos.

Lea aquí: Esta es la historia de Emanuel Ortiz, el niño beisbolista que juega con amor por sus padres sordomudos

Los convocados, una vez sentados en las sillas de la tribuna, las que antes fueron de lata y luego de cemento, escuchaban a Arango –vino desde EE.UU.– quien dijo: “gracias por asistir; el béisbol me dejó unos hermanos para toda la vida”. Acto seguido, a manera de segunda entrada, para traer a la memoria a quienes se elevaron tan alto cual jonrón a la eternidad, estallaron aplausos dirigidos “al papá de todos” José Miguel Corpas –uno de los ídolos del béisbol de Colombia de todas las épocas–; y a los colegas Nicolás Gallego, Román Jaramillo, Juan C. Vélez, Antonio Olmos, Diógenes Cuevas, Felipe Genes, al dirigente Carlos Uribe y a los hinchas fallecidos de la Barra del Frasco y la Barra de Saúl.

En el tercer episodio, Memo Arango anunció a la manera de un “chef umpire” –juez principal–, que se iniciaba la ceremonia de graduación de los Amigos del béisbol. Uno por uno pasó al frente, para recibir una carpeta en la que había una bella esquela titulada: Gracias, Béisbol, de autor desconocido.

A pesar del paso del tiempo, la huella de la calidad permanece entre varios ex peloteros. El médico Álvaro Roldán, uno de los asistentes al encuentro. El receptor es Guillermo Arango y más atrás está Juan Camilo Ortiz. FOTO cortesía Gabriel Gabo Buitrago
A pesar del paso del tiempo, la huella de la calidad permanece entre varios ex peloteros. El médico Álvaro Roldán, uno de los asistentes al encuentro. El receptor es Guillermo Arango y más atrás está Juan Camilo Ortiz. FOTO cortesía Gabriel Gabo Buitrago

El cuarto “inning” fue el turno al bate para el presidente de la Liga, Rubén Pérez, quien dio la bienvenida y entregó camisetas –con la imagen de José Miguel Corpas– y gorras. Y ahí no pararon los detalles de la rectora que preparó con esmero el campo de juego, puso el árbitro principal, el querido Adolfo “Pepino” Jaramillo y a la anunciadora oficial, Dasiri Morelos, que labora con los niños beisbolistas de Carepa.

Emocionadas, varias esposas, entre ellas Gloria Beatriz Arango, quien jugó con el seleccionado de sóftbol de Antioquia en los 80, y familiares de los ex peloteros, disfrutaban de la ceremonia, en la que incluso se partió una torta enviada por Raúl Villegas, y ver cómo los señores saltaban al campo, para disfrutar del partido de exhibición entre las novenas A y B de los Amigos del béisbol.

El juego salió en serio y más de uno que no tenía previsto afrontarlo se le midió como sucedió con Augusto Cardona –fue el primer paisa en competir en un Mundial juvenil– y Álvaro Roldán, quienes hacían cuitas sobre su participación con Antioquia en el primer Campeonato Nacional infantil realizado en Medellín en 1965.

José Luis Uribe y Jorge Peña fueron los abridores, pero no pudieron reclamar la victoria, porque tras cinco entradas el partido quedó 4-4. “Esta fue una maravillosa experiencia”, anotó Uribe en tanto que Peña decía feliz: “Yo me merecía el MVP del juego”.

Le puede interesar: El béisbol norteamericano innova en fichaje de figuras con contratos a 20 años, ¿de qué se trata?

Como remate vino un abrazo colectivo, para refrendar los lazos de amistad, en tanto los hijos y nietos de Juan Camilo Ortiz corrían por la cancha, especialmente Maximiliano quien a sus tres años se paró en la caja de bateo. “Todos nos transportamos al estar de nuevo en el campo y sentimos algo muy especial”, anotó el ex jardinero de Pilsen.

Y así, uno a uno de los ex peloteros salieron del diamante con cara feliz, porque lo vivido allí superó de lejos la expectativa inicial.

¿Quiénes asistieron al evento?

El viernes pasado se reunieron los Amigos del béisbol en el diamante Luis Alberto Villegas, ex jugadores que abarcan cinco décadas (Del 60 al 2000). En su gran mayoría compitieron en seleccionados paisas de las categorías infantiles, juniors, juveniles y mayores, y además fueron estudiantes universitarios y, hoy, profesionales en diversas ramas del saber.

Asistieron: Augusto Cardona, Álvaro Roldán, Juan C. Ortiz y Sergio Mejía. Felipe Marino, Enrique Castillo, los hermanos Jorge, Juan C. y Luis F. Peña; Guillermo Arango, José L. Uribe, los hermanos Gabriel y Mauricio Aristizábal; los hermanos Juan y Alejandro Gómez, Jorge el cubano Díaz, Juan D. Bravo, Federico Weisner, Luis Escobar, Juan Ciro, Juan C. Upegui y Anselmo Quiroz.

Juan G. Calle, Raúl Castellanos, José L. Corpas, Juan C. Restrepo, Juan Bustamante, Álvaro Berdugo, Andrés Sánchez, Rubén Pérez (presidente de la Liga), los hermanos Juan C. y René Gómez (el segundo, del Comité Ejecutivo de la Liga al igual que Evaristo Rueda).

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida