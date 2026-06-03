Con Zverev como favorito: así quedaron las inéditas semifinales de Roland Garros

Roland Garros 2026 es un torneo atípico en el circuito ATP. Será el primer torneo del año que no tendrá como protagonista en la final a Jannik Sinner, Novak Djokovic o Carlos Alcaraz. El italiano, que venía de dominar en la temporada de tierra batida en Madrid, Montecarlo y Roma, no pudo vencer a Juan Manuel Cerúndolo en segunda ronda tras sufrir un golpe de calor que le afectó en el rendimiento.
Novak Djokovic, por su parte, se quedó atrás ante un sorprendente Joao Fonseca el pasado viernes 29 de mayo tras exigirse en cinco sets. Por último, Alcaraz busca vencer su lesión en la muñeca para tener chances de llegar a la temporada de hierba, principalmente al tercer Grand Slam del año en Wimbledon. Ahora, sin estos “titanes”, el puesto de favorito quedó para el número tres del ranking, Alexander “Sascha” Zverev.