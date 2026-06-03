Con Zverev como favorito: así quedaron las inéditas semifinales de Roland Garros

Novak Djokovic , por su parte, se quedó atrás ante un sorprendente Joao Fonseca el pasado viernes 29 de mayo tras exigirse en cinco sets. Por último, Alcaraz busca vencer su lesión en la muñeca para tener chances de llegar a la temporada de hierba, principalmente al tercer Grand Slam del año en Wimbledon. Ahora, sin estos “titanes”, el puesto de favorito quedó para el número tres del ranking, Alexander “Sascha” Zverev .

Roland Garros 2026 es un torneo atípico en el circuito ATP . Será el primer torneo del año que no tendrá como protagonista en la final a Jannik Sinner , Novak Djokovic o Carlos Alcaraz. El italiano, que venía de dominar en la temporada de tierra batida en Madrid, Montecarlo y Roma, no pudo vencer a Juan Manuel Cerúndolo en segunda ronda tras sufrir un golpe de calor que le afectó en el rendimiento.

El alemán que busca llegar a su segunda final en la capital francesa. En 2024 perdió ante Carlos Alcaraz en cinco sets, además, llegó también a finales de otros Grand Slam, pero nunca pudo hacerse con un torneo mayor. El teutón prometía ser un dominador del deporte cuando explotó en 2018, empero, su palmarés no va de la mano con la predicción. Ahora, el destino parece tenerle un premio después de tanto esfuerzo a Sascha.

El rival de Zverev en la semifinal será el checo Jakub Minsek, tenista de 20 años de gran manejo de volea y potencia en el saque. Barrió en 3 sets a Joao Fonseca, brasileño que llegaba agotado tras su exhibición ante Nole. Este partido será el viernes en la Philippe Chatrier con horario a confirmar.

Para la otra semifinal, la única certeza que existe es que el finalista será italiano. La segunda semifinal de la historia entre “tanos” en un Grand Slam tendrá lugar en París cuando se enfrenten Matteo Arnaldi y Flavio Covolli. Sin duda, quien pase no será favorito si llega a pasar Zverev, aunque muchos expertos del deporte blanco aseguran que Arnaldi puede sorprender en la Ciudad de las Luces. Las semifinales y todo Roland Garros se puede seguir a través de ESPN y Disney+.