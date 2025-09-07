x

Buitrago y Egan fueron 4° y 6° en la etapa 15 de la Vuelta: “Nunca nos rendimos”

Así expresó Bernal, protagonista hasta los metros final al lado de Buitrago en la fracción ganada al sprint por el danés Mads Pedersen.

  • Buitrago y Egan, colombinos protagonistas en la edición 80 de la Vuelta a España. FOTOS X-BAHRAIN E INEOS
    Buitrago y Egan, colombinos protagonistas en la edición 80 de la Vuelta a España. FOTOS X-BAHRAIN E INEOS
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 9 horas
Lo que hacen Egan Bernal (Ineos) y Santiago Buitrago (Bahrain) en la Vuelta a España es para admirar, para aplaudir. Ya sin opción de podio, los colombianos no se rinden en su deseo de lograr un triunfo de etapa en la edición 80 de la competencia, como sucedió este domingo durante la disputa de la fracción 15, donde lucharon hasta los metros finales para cruzar en el primer lugar.

Lea: Egan Bernal tras la décima etapa de la Vuelta: “No tuve mi mejor día, pero igual lo salvé”

En el recorrido que se inició en A Veiga/Vegadeo, en una primera parte con duros repechos, y con final en llano, tras 167.8 kilómetros, en Monforte de Lemos, los colombianos, en ese trayecto final en el que no son tan especialistas, mostraron una actitud asombrosa.

Primero rompieron con la calma del pelotón principal, hicieron un recorte significativo y después tuvieron una vibrante lucha por los puestos de honor de la jornada, ganada finalmente al sprint por Mads Pedersen (Lidl – Trek). Estuvieron en fuga 152 km.

A falta de 7 km para la meta, los representantes nacionales, junto a cinco corredores más, le dieron cacería a los punteros de la etapa, el australiano Jay Vine y el belga Louis Vervaeke.

En ese momento, Egan empezó a acelerar el ritmo, pero fue Pedersen quien sacó provecho de sus cualidades como velocistas para triunfar tras un tiempo de 4:02.13.

El venezolano Orluis Aular (Movistar) fue segundo, el italiano Marco Frigo (Israel - Premier Tech), tercero, mientras que Buitrago arribó cuarto y Egan, sexto.

“Me disfruté la etapa, incluso lo hago cuando voy sufriendo, como pasó el sábado. Tengo la fortuna de hacer lo que más me gusta, que es montar en bicicleta, y además es mi trabajo, así que me siento feliz con cada pedalazo que doy”, comentó Bernal.

“Esta vez lo intentamos en una situación diferente, estando en una fuga. Nunca nos rendimos, tratamos de dar lo mejor; era muy duro porque competíamos contra dos sprinters puros, pero lo importante es que se intentó, dimos la pelea y no bajamos los brazos. Tenemos la fortuna de hacer lo que más nos gusta”, agregó el cundinamarqués.

Por su parte, Buitrago también se mostró tranquilo por su desempeño en la tercera oportunidad que busca, desde lejos, un triunfo de etapa. “Aproveché los últimos repechos que había para reducir al grupo. Fue una victoria merecida para Pedersen, fue el más veloz, pero bueno, salvamos otro día. Le dije a mi director que quería probar y no solo ir a rueda, y se logró: para lo que resta esperamos dar más guerra”.

La clasificación general no tuvo cambios. El danés Jonas Vingegaard (Visma) sigue con la camisa roja de líder, lo escoltan en el segundo y tercer lugar, en su orden, el portugués Joao Almeida (UEA), a 48 segundos, y el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), a 2.38 minutos.

El mejor colombiano es Harold Tejada (Astana), 12°, a 11.48; Egan subió al puesto 14, a 15.42; Buitrago es 19°, a 28.52; Juan Guillermo Martínez (Picnic) se ubica 47, a 1:29.43; y Brandon Rivera (Ineos), 62°, a 1:44.53.

Este lunes se tendrá el segundo día de descanso en la Vuelta, que se reanuda el martes con un trazado de 167.9 kilómetros entre Poyo y Mos, fracción de media montaña.

