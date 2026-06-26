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Serena Williams vuelve a Wimbledon, tras cuatro años y se medirá a la colombiana Camila Osorio

El debut en sencillos será el martes ante Maya Joint, mientras que contra la colombiana lo hará en dobles, el jueves 2 de julio.

  • La estadounidense Serena Williams será rival de la colombiana Camila Osorio, en el cuadro de dobles femenino del Grand Slam de Wimbledon. FOTO GETTY
    La estadounidense Serena Williams será rival de la colombiana Camila Osorio, en el cuadro de dobles femenino del Grand Slam de Wimbledon. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 3 horas
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Casi cuatro años después de su último partido individual contra Ajla Tomljanovic, la leyenda estadounidense Serena Williams regresará el martes 30 de junio en Wimbledon contra la australiana Maya Joint, número 53 del ranquin mundial.

En el cuadro masculino, el sorteo celebrado este viernes en Londres emparejó al vigente campeón y número 1 mundial, Jannik Sinner, contra el serbio Miomir Kecmanovic (N.51), una oportunidad para que el italiano pase página tras venirse abajo esencialmente en Roland Garros.

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Vencedor sobre la arcilla parisina de su primer título de Grand Slam, el alemán Alexander Zverev (N.3) se enfrentará en el debut al belga Alexander Blockx (N.37) mientras que el serbio Novak Djokovic, siete veces campeón sobre la hierba londinense, se medirá al chino Wu Yibing (N.99).

A sus 44 años, Serena Williams regresó en junio al circuito y desde entonces tan solo ha disputado dos partidos en dobles.

Su último duelo individual fue en tercera ronda del US Open 2022, tras caer derrotada contra Tomljanovic antes de retirarse.

¿Cuándo se medirá ante Camila Osorio en dobles?

Sin ranking, el estadounidense con 23 títulos de Grand Slam ha recibido una invitación por parte de la organización del torneo para disputar el cuadro individual. Además, jugará en dobles junto a su hermana Venus, de 46 años.

Sus rivales serán sudamericanas: la colombiana Camila Osorio y la argentina Solana Sierra, ambas fuera del Top 200 en categoría doble, duelo previsto para el jueves 2 de julio.

En caso de vencer a Joint, Serena Williams podría cruzarse en segunda ronda a la filipina Alexandra Eala (N.30) y en tercera ronda podría darse un hipotético cruce contra la campeona vigente en Wimbledon, la polaca Iga Swiatek (N.3).

Cuadro accesible para Djokovic

Por su parte, Elena Rybakina (N.2), vencedora en Wimbledon en 2022, llega a Londres con opciones de arrebatar el número uno a la bielorrusa Aryna Sabalenka. La kazaja se enfrentará a la francesa Lois Boisson (N.154), semifinalista sorpresa en Roland Garros 2025.

Sabalenka por su parte debutará contra la serbia Teodora Kostovic (N.184).

La joven rusa Mirra Andreeva (N.5), que a sus 19 años ganó Roland Garros el pasado mes de junio, iniciará su torneo londinense contra la polaca Magda Linette (N.58).

Djokovic, que a sus 39 años busca un 25 título de Grand Slam de récord, ha caído en un lado del cuadro a priori más amable. Su primer gran duelo podría llegar a octavos de final contra la promesa del brasileño Joao Fonseca (N.27).

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Por su parte, el exnúmero 4 del mundo Jack Draper, principal esperanza británica, ha caído hasta el número 160 debido a una racha de lesiones, una clasificación que ha propiciado una primera ronda contra el estadounidense Taylor Fritz (N.7), un experto sobre hierba.

Sin la presencia del español Carlos Alcaraz (N.2), todavía lesionado de su muñeca derecha, el italiano Jannik Sinner podría cruzarse en octavos de final con el joven talento español Rafa Jódar (N.26), con un posible duelo de cuartos de final contra el ruso Daniil Medvedev.

Contrariamente a años precedentes, el italiano no ha disputado ningún torneo de preparación sobre hierba.

Además de Serena Williams, también habrá otro veterano invitado por la organización: el suizo Stan Wawrinka jugará un último Wimbledon a sus 41 años, aunque su entrada en liza será contra el italiano Matteo Berrettini, que viene de alcanzar las semifinales en Roland Garros.

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