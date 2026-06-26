Serena Williams vuelve a Wimbledon, tras cuatro años y se medirá a la colombiana Camila Osorio

Casi cuatro años después de su último partido individual contra Ajla Tomljanovic, la leyenda estadounidense Serena Williams regresará el martes 30 de junio en Wimbledon contra la australiana Maya Joint, número 53 del ranquin mundial. En el cuadro masculino, el sorteo celebrado este viernes en Londres emparejó al vigente campeón y número 1 mundial, Jannik Sinner, contra el serbio Miomir Kecmanovic (N.51), una oportunidad para que el italiano pase página tras venirse abajo esencialmente en Roland Garros. También le puede interesar: Sanción de cuatro años para campeona de Wimbledon de 2023 por negarse a prueba antidopaje Vencedor sobre la arcilla parisina de su primer título de Grand Slam, el alemán Alexander Zverev (N.3) se enfrentará en el debut al belga Alexander Blockx (N.37) mientras que el serbio Novak Djokovic, siete veces campeón sobre la hierba londinense, se medirá al chino Wu Yibing (N.99). A sus 44 años, Serena Williams regresó en junio al circuito y desde entonces tan solo ha disputado dos partidos en dobles. Su último duelo individual fue en tercera ronda del US Open 2022, tras caer derrotada contra Tomljanovic antes de retirarse.

¿Cuándo se medirá ante Camila Osorio en dobles?

Sin ranking, el estadounidense con 23 títulos de Grand Slam ha recibido una invitación por parte de la organización del torneo para disputar el cuadro individual. Además, jugará en dobles junto a su hermana Venus, de 46 años. Sus rivales serán sudamericanas: la colombiana Camila Osorio y la argentina Solana Sierra, ambas fuera del Top 200 en categoría doble, duelo previsto para el jueves 2 de julio. En caso de vencer a Joint, Serena Williams podría cruzarse en segunda ronda a la filipina Alexandra Eala (N.30) y en tercera ronda podría darse un hipotético cruce contra la campeona vigente en Wimbledon, la polaca Iga Swiatek (N.3).

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