La tenista checa Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023, recibió una sanción de cuatro años por negarse a realizar un test antidopaje, según anunció la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).
La tenista de 26 años no entregó una muestra al ser notificada por un agente de control en diciembre de 2025, durante una prueba fuera de competición.
Según el comunicado de la ITIA, el tenista se defendió alegando que el estrés y una mala salud mental afectarán su toma de decisión, “además de preocupación por su seguridad”.
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En abril, la cheque explicó en redes sociales que el agente tocó su puerta “tarde por la noche, sin identificarse claramente ni seguir el protocolo”. “Desde hace tiempo debo gestionar lesiones, una presión constante y problemas de sueño recurrentes que me han cansado y fragilizado”, desarrolló.
Un tribunal independiente estudió los argumentos de la tenista, además del testimonio de la agente que trató de llevar a cabo el test. Según la ITIA, ésta se presentó el 3 de diciembre de 2025 en el domicilio de la tenista.