El ‘Trotamundos’ del baloncesto Soren de Luque busca la gloria con Paisas; cuándo y dónde será el debut

El duelo entre Paisas y Caimanes será este viernes a las 7:00 de la noche en el Iván de Bedout en el estreno de la Liga Profesional.

  Soren de Luque, refuerzo de Paisas para la Liga Profesional del segundo semestre de 2025. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Soren de Luque, refuerzo de Paisas para la Liga Profesional del segundo semestre de 2025. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
09 de octubre de 2025
bookmark

Siendo un adolescente, Soren de Luque dejó su natal Santa Marta para llegar, en compañía de Romario Roque, a Antioquia. Se radicó en La Ceja y jugó tantos partidos que ya olvidó la cantidad. Ahora, una década después regresa a Medellín, convencido en ser campeón con Paisas, el quinteto que este viernes arranca su participación en la Liga Profesional.

Tan pronto terminó el torneo anterior, De Luque, que ha jugado en México, Argentina, Ecuador, Venezuela, Brasil y ha sido campeón con Titanes de Barranquilla, llegó a Medellín para ponerse a las órdenes del técnico Daniel Seoane, con miras a la Liga local y a la cita internacional que tiene Paisas en este semestre, la Liga de Campeones que concentra a los dos mejores equipos de cada país suramericano.

Hay que recordar que el año pasado Paisas fue invitado y avanzó en esta competencia hasta los octavos de final, algo que quieren mejorar en la edición de 2025.

Lea aquí: Paisas quiere ser bicampeón y ya tiene refuerzos de lujo para el segundo semestre de la Liga Profesional de Básquet

¿Cómo se da su vinculación a Paisas?

“Este equipo tiene los objetivos claros y siento que lograr tantos campeonatos con Titanes también me da esa confianza para venir acá a defender el título las veces que sea necesario. Las cosas están claras, la idea es hacer un buen torneo, defender el título y tener buenos números en la Liga y en la Champions”.

¿Cuál es el reto que quieren cumplir en la Champions?

“Quienes hemos jugado ese torneo quedamos con ese sabor de querer llegar a la final. No es fácil, pero creo que tenemos un equipo fuerte y lo podemos lograr”.

En la liga anterior fue rival de Paisas, ¿ahora cómo ve el equipo, qué fortalezas tiene para defender la corona?

“Creo que el técnico se ha esmerado por que tengamos buena química, una gran comunicación y el juego en conjunto, en la que todos damos todo por todos”.

Siempre ha estado en equipos caribeños, ¿qué significa ahora estar en Paisas?

“Me siento bien, chévere. La temporada pasada quería ganar el título y por eso venir acá pensando en defenderlo es una motivación muy grande. Los que pasamos por Titanes nos dejaron esa idea, siempre buscar ser campeones. Prepararse y dar al máximo para ganar la corona es la mejor motivación”.

¿Qué expectativas tienen para el debut de este viernes?

“Confío en que tengamos muchos aficionados en las tribunas, estamos en receso escolar y las familias pueden ir con los niños. Ojalá lleven a los más pequeños para que vean baloncesto profesional. Va a ser un día especial porque vamos a celebrar con ellos el título y tenemos un gran rival”.

También le puede interesar: La piel aún se eriza: 50 años del grito de ‘¡Colombia!’ en el Mundial de Baloncesto de Cali 1975

¿Qué saben y cómo han estudiado a Caimanes?

“Conozco mucho al coach, soy un líder y me gusta compartir información. Conozco a varios jugadores del rival, así que tenemos un conocimiento amplió de lo que son, de lo que juegan y nosotros queremos tener una gran presentación y salir victoriosos”.

¿Qué le ha gustado de la ciudad y cómo fue su adaptación?

“Nunca he tenido queja de la ciudad, de la gente. Hace muchos años viví en La Ceja con mi amigo Romario Roque, con su familia en nuestros inicios. Medellín me gusta, la gente es atenta, nos tratan muy bien y, bueno, cuando uno es rival lo odian, pero ya en el equipo lo arropan y lo hacen sentir muy bien”.

En la liga pasada lo abuchearon por ser del equipo contrario, ¿qué espera ahora de la afición antioqueña?

“Confío en que los abucheados sean otros (risas). Ahora estoy defendiendo el uniforme verde y blanco, y aunque soy más costeño que la arepa de huevo, voy a darlo todo por el equipo; siempre defenderé estos colores con todo”.

¿Cuándo jugarán Paisas y Caimanes en el coliseo Yesid Santos de Medellín?
El duelo entre Paisas y Caimanes será este viernes 10 de octubre a las 7:00 de la noche. El segundo juego está programado para el sábado 11 de octubre a las 5:30 de la tarde en el mismo escenario.
¿Qué atractivo especial hay?
Boletas en fanki.co, con un valor de $15.000 y para los dos juegos $25.000. VIP vale $100.000.

