Ante la mirada de Donald Trump, los Spurs pusieron el 2-1 en las finales de la NBA ante Knicks. ¿Cuándo y cómo ver el cuarto juego?

Apoyados en su coloso Victor Wembanyama, los San Antonio Spurs vencieron el lunes 115-111 a domicilio a los New York Knicks y se acercaron 2-1 en las Finales de la NBA.
Wembanyama se agigantó con 32 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias para que su equipo prevaleciera bajo la asfixiante atmósfera en contra en el Madison Square Garden, que también abucheó al presidente estadounidense, Donald Trump.
San Antonio acabó con la racha de 13 victorias consecutivas de los Knicks en estos playoffs y evitó quedar en desventaja 3-0, que ningún equipo ha remontado en la historia.