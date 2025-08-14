x

Stefany Cuadrado logró récord y oro en el ciclismo de pista de los Panamericanos Junior en Paraguay

En la prueba de la velocidad individual, la antioqueña confirmó su favoritismo. Su compatriota Marianis Salazar también se destacó al lograr la presea de plata.

  • Stefany Cuadrado, revelación del ciclismo de pista del mundo. En Asunción ratifica su talento. FOTO: Tomada de X @PanamSports
    Stefany Cuadrado, revelación del ciclismo de pista del mundo. En Asunción ratifica su talento. FOTO: Tomada de X @PanamSports
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

14 de agosto de 2025
bookmark

Colombia se mantiene en la lucha por terminar en el podio general de los Juegos Panamericanos Júnior que se celebran en Asunción, Paraguay, donde Brasil, considerado el gigante de Suramérica, se ve difícil de alcanzar en la punta del medallero. La lucha por el segundo lugar está candente.

Con una comitiva de 211 representantes, la delegación nacional, que sufre al igual que muchos deportistas la reducción del presupuesto por parte del Gobierno Nacional, sigue batallando con altura ante otras naciones en las que la actividad atlética, sobre todo desde la base, es una de sus prioridades sociales.

Brasil (345 participantes), luego de cinco jornadas de competencia, lidera con 44 oros, 21 platas y 26 oros. La seguían, al cierre de esta edición, Colombia (15-12-17) y Estados Unidos (424) con 14-21-20. Chile (281) era cuarta con 13-7-10.

Este jueves, las nuevas satisfacciones para Colombia en el certamen en el que se pueden apreciar las futuras estrellas del deporte continental empezaron por medio del ciclismo de pista.

Muy temprano, la antioqueña Stefany Cuadrado, quien nació hace 19 años en el municipio de Caucasia, impresionó con sus alcances.

La pedalista de tez morena, de 174 centímetros de estatura y 65 kilos de peso, confirmó por qué es considerada la nueva joya de esta modalidad en el pedalismo internacional.

Esta vez, con un registro de 10,623 segundos, estableció récord de Juegos durante la clasificación de la prueba de velocidad femenina. El anterior registro estaba en 11,292.

Cabe recordar que Stefany viene impresionando en cada pista que compite. El año pasado estuvo presente en los Juegos Olímpicos de París, donde dejó ver un poco de su brillo al establecer récord mundial juvenil en velocidad con un registro de 10,508, dejando atrás la marca de la francesa Mathilde Gross (10,709) desde 2017.

Meses después causó sensación en el Mundial júnior en Luoyang, China, una actuación inédita: conquistó tres medallas de oro (keirin, velocidad y 500 metros contrarreloj).

Ahora, en los Panamericanos en la capital paraguaya, la deportista dirigida por John Jaime González y que a la vez integra el equipo Orgullo Paisa, dejó su sello de calidad venciendo horas después en la final de la prueba a su compatriota Mariana Salazar, lo que ratifica el poderío y futuro del país en esta modalidad.

En abril pasado, también en Asunción, y en su primer Campeonato de pista en la categoría mayores, Cuadrado se proclamó campeona del kilómetro contrarreloj, imponiendo récord continental con un registro de 1.07,843, quedando a tres segundos de la marca mundial de la neozelandesa Ellese Andrews (1.04,697). También, en ese certamen ante la élite, obtuvo dos metales de plata, en la velocidad por equipos con Juliana Gaviria y Yarli Mosquera, y en velocidad individual, y un bronce en el keirin.

Con Stefany, el deporte colombiano sigue luchando y brillando en la segunda edición de los Panamericanos Junior, en los que ya había celebrado con Marianis Salazar y Nathalia Martínez en la velocidad por equipos el pasado martes.

