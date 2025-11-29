Balance: Ya van 50 Airbus A320 listos para volar en Colombia; Latam y Jetsmart completaron mantenimiento, Avianca continúa

La actualización de software de los Airbus A320, la familia de aviones más usada en el país, avanza con ritmo desigual entre aerolíneas, en medio del llamado del Gobierno a acelerar el proceso y reducir las afectaciones para los viajeros. La medida, activada por el fabricante Airbus luego de detectar fallas asociadas a tormentas solares, obligó a suspender operaciones globales de los modelos A319, A320 y A321 mientras se instalan los nuevos paquetes técnicos. En Colombia, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil mantienen un monitoreo permanente sobre el avance de esta actualización, considerada preventiva, pero esencial para garantizar los estándares de seguridad operacional. Puede leer: 130 aviones deberán actualizar su software para volver a operar en Colombia: esto es lo que se sabe

Avance en las aerolíneas: Avianca con rezago; Latam y Jetsmart al día

Durante un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la ministra de Transporte, Mafe Rojas, el Gobierno y las aerolíneas reportaron el estado actualizado del proceso técnico en la flota: -29 aviones de Avianca aún no inician la actualización y permanecen en seguimiento prioritario. -51 aeronaves de Avianca están en proceso de actualización. -44 aviones de Avianca ya completaron todo el ciclo técnico. -Toda la flota de Jetsmart y Latam está completamente actualizada. En total, 50 aviones de las diferentes aerolíneas ya están habilitados para operar, tras cumplir los requisitos técnicos y las certificaciones de la Aerocivil. La ministra Rojas fue firme al decir que “nuestra prioridad absoluta es la seguridad aérea. Por eso exigimos a Airbus mayor celeridad. Cada día de retraso afecta la operación y la tranquilidad de los viajeros”. Puede leer: Aerocivil ordena que todos los aviones Airbus A320 deben permanecer en tierra desde el 29 de noviembre

El llamado del Gobierno es a acelerar la entrega e implementación del software. Según la cartera de Transporte, las demoras del fabricante siguen afectando la movilidad aérea del país, especialmente en momentos de alta demanda. La Aerocivil, por su parte, mantiene un proceso riguroso de validación técnica antes de autorizar la operación de cada aeronave. Ningún avión volverá a volar sin cumplir al 100% con los requisitos exigidos por la autoridad aeronáutica.

Impacto en pasajeros: entre 13.600 y 14.000 viajeros afectados

El coronel Andrés Felipe Otero, director Aeronáutico en la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea, explicó en W Fin de Semana que la afectación no es menor. Según sus estimaciones, entre 13.600 y 14.000 pasajeros resultarán impactados en Colombia por la actualización del software. La razón del paro global de la flota Airbus es clara. “El software que controla uno de los sistemas del avión tuvo fallas por tormentas solares. Airbus decidió detener a nivel mundial la flota A319, A320 y A321 para evitar que la falla volviera a repetirse”, señaló Otero. En contexto: Avión A320 que transporta al papa León XIV a Turquía y Líbano resultó afectado por las fallas de Airbus El coronel Otero explicó que la Aeronáutica Civil calcula que la actualización de todos los Airbus que operan en Colombia debería finalizar el 8 de diciembre, si se mantiene el ritmo actual de tres o cuatro aeronaves intervenidas por día. Además, recordó que desde el 29 de noviembre a las 8:00 p.m. toda la flota involucrada debía quedar en tierra para iniciar el proceso técnico.

Cómo se realiza la actualización del software Airbus