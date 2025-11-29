Video | Golazo de Luis Díaz, en agónico triunfo del Bayern Múnich en la Bundesliga

El colombiano Luis Díaz fue titular y figura de la victoria 3- 1 del Bayern Múnich ante el St. Pauli por la fecha 12 de la Bundesliga.
Tras su ausencia en Champions debido a una reciente expulsión, Luis Díaz fue titular y uno de los hombres destacados por el local que se vio sorprendido por St. Pauli, pero tras mucho luchar alcanzó un agónico gol para la victoria 2-1.
Luego su compañero Nicolás Jackson a los 90+7’ aumentó la ventaja para el local, para el definitivo 3-1 que los mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones de la Bundesliga.