Así es como Petro intenta tergiversar las pruebas del escándalo de Calarcá dentro de su Gobierno

El gobierno de Gustavo Petro está sumido en un escándalo de gran magnitud tras un reciente informe periodístico que revela la presunta infiltración de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de las disidencias de las Farc, en el propio Ejecutivo.
El caso también salpica a la Fiscalía General de la Nación, el Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y otros organismos clave para la seguridad y control del país.
El informe menciona a Wilmar de Jesús Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI, quien fue suspendido provisionalmente de su cargo por la Procuraduría, al igual que el general Juan Miguel Huertas Herrera.
Ambos fueron señalados de haber entregado información reservada sobre movimientos de tropas y operaciones contra esas estructuras en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar, favoreciendo así a las disidencias de las Farc.
Esto representa un desmoronamiento en la gobernanza del país, pues quedaron al descubierto archivos, chats y documentos que fueron presentados como evidencia en el informe de Noticias Caracol, fruto de una investigación que tomó aproximadamente un año. La Fiscalía aseguró que alias Calarcá no fue capturado en el retén militar en Anorí (Antioquia) el 23 de julio de 2024, argumentando que supuestamente “no estaba cometiendo delitos de lesa humanidad” en ese momento.