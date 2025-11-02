El ciclismo colombiano sigue recibiendo duros golpes: ¿qué pierde con la cancelación de Tour Colombia?

El ciclismo colombiano se ilusionó en días recientes cuando la Unión Ciclista Internacional (UCI) incluyó en su calendario de competencias para 2026 el Tour Colombia, prestigiosa carrera que comenzó a disputarse en 2018, cuando Egan Bernal (Ineos) ganó, y en la que han participado grandes escuadras del pedalismo, entre ellas selecciones nacionales y equipos del World Tour.

Sin embargo, rápidamente esa oportunidad de contar con las grandes estrellas de este deporte empezó a esfumarse con las razones que dio el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, al aducir que no se contaba con los recursos suficientes para organizar una prueba de tal magnitud, la cual tiene un costo aproximado de 10.000 millones de pesos. En su momento, señaló que tenían garantizados 4.000 millones, pero que les hacían falta los otros 6.000 millones de pesos que debía aportar el Gobierno Nacional.

En un momento en el que el pedalismo criollo busca recuperar protagonismo, la confirmación, el pasado jueves 30 de octubre, por parte de la Federación, de la cancelación de la carrera cayó como un balde de agua fría. Las gestiones para buscar recursos y patrocinios, al parecer, quedaron en vano, sobre todo por el apoyo que se esperaba del Ministerio del Deporte. La vitrina para mostrar la calidad de los corredores del país, así como las riquezas que hay en el territorio nacional —que cada vez adquiere más confianza en el turismo—, quedó nuevamente aplazada.

Hace algunos meses, el pedalista español José María López, creador de contenido, quedó fascinado con la belleza de la geografía de Colombia cuando ascendió en bicicleta hacia el Alto de Sifón, donde abundan los frailejones y el paisaje, en medio de la niebla por esa ruta de los Nevados entre Tolima y Manizales, es maravilloso. Ubicado a más de 4.000 metros de altitud y ya incluido en carreras como la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, López decía en su video que era de lo más espectacular que había visto en su vida.

Pero ni ese recorrido ni otros igual de llamativos en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca o el Valle del Cauca fueron suficientes para ejecutar el plan que se tenía diseñado, en medio de una crisis financiera y un recorte presupuestal que vienen padeciendo los distintos atletas del país. En 2025 tampoco se realizó el Tour Colombia, que llegó a contar con ilustres como Mark Cavendish, Julian Alaphilippe, Marc Soler, Bob Jungels, Nairo Quintana, Egan Bernal, Sergio Higuita, Rigoberto Urán, entre otros.

Más allá del aspecto deportivo, como explicó la Fedeciclismo en un comunicado, el Tour Colombia representa un impacto económico y turístico significativo para el país. En sus ediciones anteriores, la competencia ha generado una derrama económica cercana a los 40.000 millones de pesos en los departamentos sede y una audiencia televisiva superior a los 20 millones de espectadores, a través de transmisiones nacionales e internacionales. El ente rector de este deporte explicó la importancia de la carrera, agregando que dichos indicadores confirman que el evento no solo impulsa el ciclismo, sino que también promueve la imagen de Colombia como destino turístico y deportivo de talla mundial, dinamizando sectores como la hotelería, el comercio, el transporte y la gastronomía.