Tres antioqueños se clasificaron al Mundial de freestyle, tras lucirse en el Latinoamericano que se disputó en Medellín

Con la participación de 150 deportistas de nueve países finalizó en Medellín el Latinoamericano de esta disciplina en la que además se lucieron los deportistas locales de la escuela Adrenalina.

El aporte local fue de 25 deportistas que liderados por Sebastián Peña Machine, lograron tres de los cupos en disputa para el Mundial que se realizará en Polonia, junto a Peña lograron el cupo Esteban Gómez y Mariana Taborda.

Juliana Vélez, subdirectora de Fomento del Inder, confirmó el éxito del Latinoamericano de freestyle disputado en Medellín y resaltó que la aceptación de la comunidad hacía los deportes del programa Adrenalina sigue en aumento.