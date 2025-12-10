Video | ¡Qué potencia! Así fue como ciclistas del Red Bull Bora impulsaron una avioneta hasta su despegue

En un desafío inédito, nueve ciclistas integrantes del equipo Red Bull Bora Hasgrohe utilizaron la fuerza de sus piernas para impulsar una avioneta y lograr su despegue.

En un proyecto bautizado como Peloton Takeoff, el equipo alemán World Tour unió la física, la aerodinámica y la fuerza humana para lograr algo sin precedentes. Conectados mediante un arnés y unidos a un cable de 150 metros, completaron una aceleración explosiva en la pista Son Benet, en Mallorca, España.

Lea también: Airbus asegura que el error de software que tuvo a miles de aviones A320 en tierra está solucionado

Los ciclistas que se le midieron a este reto fueron: Davide Donati, Nico Denz, Callum Thornley, Tim Van Dijke, Laurence Pithie, Jordi Meeus, Gijs Schoonvelde, Adrien Boichis y Florian Lipowitz, este último recordado por lograr estar en el podio en el último Tour de Francia. La avioneta era pilotada por el experto aviador Andy Hediger.